Tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Thời gian qua, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, ngành chức năng và các địa phương phối hợp áp dụng nhiều biện pháp trong cai nghiện, quản lý sau cai và xác định tình trạng nghiện, góp phần giữ vững đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Khoảng 8 giờ ngày 31/7, Công an phường Thống Nhất triệu tập Phạm Văn Chuyền, sinh năm 1977, trú tại tổ 7 là đối tượng đang được áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc, Công an phường tiến hành xét nghiệm ma túy đối với Chuyền bằng que test nhanh nước tiểu, kết quả dương tính với chất MOP (heroin).

Qua đấu tranh, Phạm Văn Chuyền khai nhận ngày 29/7 đã sử dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy hành vi của Chuyền vi phạm Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Chuyền về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Thống Nhất đọc lệnh khởi tố bị can đối với Phạm văn Chuyền về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.207 người nghiện ma túy; 962 người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng; 1.603 người nghiện không có mặt ngoài cộng đồng (1.501 người đang trong các cơ sở cai nghiện, 102 người trong trại tạm giam). Toàn tỉnh có 3.341 người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, hiện đang điều trị cho 2.141 người; 773 người đang được quản lý sau cai nghiện. UBND cấp xã nơi người sau cai cư trú tiếp tục theo dõi, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng; các ban, ngành, đoàn thể và đội công tác xã hội tình nguyện phối hợp cùng tổ dân phố, khu dân cư, gia đình quản lý, tư vấn nghề nghiệp cho người sau cai nghiện. Qua đó góp phần hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, rà soát, thống kê và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được quan tâm. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác phòng chống, kiểm soát ma túy. Tổ chức xác lập, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đối với loại tội phạm này. Công tác xác định tình trạng nghiện và cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tập trung của tỉnh tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Công an cũng thường xuyên phối hợp với các ngành rà soát, quản lý chặt chẽ người có tiền án, tiền sự; người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đối tượng nghiện ma túy.

Công an xã Thượng Cốc xuống địa bàn nắm tình hình, quản lý các đối tượng hòa nhập cộng đồng

Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn còn nhiều. Việc sản xuất, buôn bán các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất làm thuốc... vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tội phạm lợi dụng. Công tác cai nghiện tại gia đình, quản lý sau cai hiệu quả thấp; hoạt động hỗ trợ học nghề, vay vốn còn hạn chế; thiếu cơ sở tạo việc làm ổn định cho người sau cai nghiện. Cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống ma túy còn hạn chế; đội ngũ cán bộ y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thiếu, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc xác định tình trạng nghiện của can, phạm nhân.

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại ma túy trong cộng đồng. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, đặc biệt chú trọng công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả cai nghiện, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua chính sách cho vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần xóa bỏ mặc cảm. Ưu tiên nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở cai nghiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự...

Công an xã Hợp Kim tuyên truyền tới người dân về tác hại của ma túy.

Đinh Thắng