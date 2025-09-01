Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất:

Tặng quà 9 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thực hiện Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), chiều 1/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (CHPTKV) 2 - Thống Nhất đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau điều trị dài ngày. Dự và chủ trì buổi trao tặng có Đại tá Trần Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Trần Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất phát biểu động viên các quân nhân

Theo đó, 9 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận quà từ Bộ Quốc phòng, mỗi suất trị giá 1.800.000 đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ. Những phần quà kịp thời này góp phần động viên tinh thần, giúp quân nhân yên tâm công tác, gắn bó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Anh Sơn trao quà cho các đồng chí quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại buổi trao quà, Đại tá Trần Anh Sơn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, hoàn cảnh gia đình từng quân nhân. Đồng chí bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoạt động đầy ý nghĩa này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong đơn vị, mà còn khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm sâu nặng và sự tri ân của Quân đội đối với những người lính đang ngày đêm cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.

Mạnh Hùng