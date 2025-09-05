Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Cẩm Khê

{title}
Ngày 5/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Exedy Việt Nam (Khu Công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cẩm Khê.
Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Công ty TNHH Exedy Việt Nam đã trao 20 suất học bổng và đồ dùng học tập (trị giá 20.000.000đ) cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của Trường Tiểu học Cẩm Khê (xã Cẩm Khê).
Lãnh đạo Công ty TNHH Exedy Việt Nam trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cẩm Khê
Được tổ chức vào ngày khai giảng năm học mới, họat động ý nghĩa này đã thiết thực góp phần động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các học sinh, giúp các em có thêm niềm tin, động lực bước vào năm học mới quyết tâm đạt được kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
Cao Khôi
