Tặng quà cho trẻ em mầm non có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đạo Trù

Ngày 13/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Zott Việt Nam (Zott Việt Nam) tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em mầm non có hoàn cảnh khó khăn xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.
Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Công ty TNHH Zott Việt Nam cùng các đại biểu trao quà cho trẻ em mầm non xã Đạo Trù.
Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Công ty TNHH Zott Việt Nam đã trao 500 suất quà cho trẻ em mầm non xã Đạo Trù cùng với 2000 vỉ sữa chua Zott Montini, tổng trị giá 95 triệu đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các trẻ mầm non, giúp các cháu có thêm nguồn động viên, khuyến khích về tinh thần để tự tin bước vào một năm học mới nhiều niềm vui và đạt được kết quả cao trong học tập.
Dương Chung
