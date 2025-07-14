Tăng tốc hoàn thành cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức triển khai cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài (NNN) đang cư trú hợp pháp trên địa bàn. Với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”, chỉ sau hơn 10 ngày, hàng nghìn trường hợp NNN được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tăng cường làm thêm giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài.

Cấp tài khoản định danh điện tử cho NNN không chỉ là yêu cầu cần thiết trong công tác quản lý, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho NNN trong quá trình sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam. Khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, NNN dễ dàng hòa nhập với hệ thống hành chính điện tử của Việt Nam; tra cứu và sử dụng thông tin cá nhân được tích hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định; thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công...

Với những ý nghĩa thiết thực và quyết tâm “cán đích” sớm trong đợt cao điểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì xây dựng phương án chuẩn bị nhân sự, phương tiện; khảo sát, bố trí địa điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, NNN trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người nước ngoài thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, tại điểm tiếp công dân của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có rất đông người NNN đến làm thủ tục. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, song, đơn vị đã bố trí địa điểm làm việc, nhận hồ sơ, số thứ tự một cách khoa học, trật tự và thuận tiện. Việc thu nhận dữ liệu sinh trắc học (chụp ảnh, lấy dấu vân tay) được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn chu đáo, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Trung bình mỗi ngày, hàng trăm trường hợp NNN được giải quyết xong thủ tục về cấp định danh điện tử mức độ 2 nhằm phục vụ hiệu quả cho quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Dự kiến trong những ngày tới, số lượng NNN đến làm thủ tục cấp định danh điện tử tiếp tục tăng cao, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường, tập trung tối đa lực lượng, bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 cho NNN như điểm tiếp nhận tại trụ sở trung tâm Phú Thọ, điểm tiếp nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), tỉnh Hoà Bình (cũ) để tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, NNN đến liên hệ làm thủ tục.

Ghi nhận tại điểm tiếp công dân khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Công an tỉnh Phú Thọ bố trí 3 tổ công tác làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền giúp NNN nắm rõ các quy trình, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ khi đến làm việc, tránh việc phải đi lại nhiều lần. Một điểm đáng chú ý là đơn vị đã phối hợp với nhà mạng Vinaphone hỗ trợ NNN làm sim chính chủ tại chỗ (điều kiện cần để cấp tài khoản định danh). Từ đó, giúp nhiều có thể hoàn tất thủ tục mà không cần đi lại nhiều nơi.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài vượt tiến độ do Bộ Công an đề ra.

Ông Kim Sang Soo, Giám đốc hành chính nhân sự, Công ty TNHH KCI Vina, Khu Công nghiệp Bình Xuyên II chia sẻ: Ban đầu tôi nghĩ việc hoàn thiện các thủ tục sẽ mất nhiều thời gian do có nhiều bước khác nhau nhưng khi đến đây, tôi được cán bộ công an hướng dẫn rất chu đáo nên hoàn thiện thủ tục nhanh, không mất nhiều thời gian. Sau khi về công ty, tôi sẽ thông báo cho các đồng nghiệp, bạn bè của mình đang làm việc tại tỉnh Phú Thọ nói riêng, Việt Nam nói chung khẩn trương đi làm thủ tục để thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo thống kê, tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 3.000 NNN trong diện được cấp định danh điện tử theo Nghị định số 69, ngày 25/6/2024 của Chính phủ. Dù con số ở mức khá cao, song, theo Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và các tổ chức quốc tế trên địa bàn đảm bảo tất cả NNN đủ điều kiện đều được cấp tài khoản định danh điện tử, phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư, tạo thuận lợi khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ quyết tâm hoàn thành việc cấp định danh điện tử cho NNN sớm nhất, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra.

Lê Minh