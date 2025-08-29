Trốn thuế số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT một Công ty ở Phú Thọ lĩnh 27 tháng tù treo

Chiều ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Vinh (SN 1980), trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2021, Vinh thành lập Công ty TNHH hai thành viên VKMarket tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình (cũ) nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Vinh góp 70% vốn, giữ chức Chủ tịch HĐQT; con trai Bùi Tiến Đạt góp 30% vốn, làm Giám đốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm và hàng gia dụng, áp dụng hình thức kê khai thuế GTGT khấu trừ. Năm 2023, Công ty VKMarket nhập khẩu gần 360 nghìn sản phẩm kem chống nắng Smile Leader (SL) từ Hàn Quốc qua đơn vị trung gian hợp pháp, có đầy đủ thủ tục hải quan, nộp thuế nhập khẩu và VAT. Song song đó, Trương Thị Vinh còn nhập thêm hơn 198 nghìn sản phẩm Kem chống nắng SL Clinic HQ qua đường riêng từ đầu mối ở Hàn Quốc mà không lấy hóa đơn chứng từ, không kê khai thuế.

Bị cáo Trương Thị Vinh tại phiên tòa xét xử

Quá trình kinh doanh, Vinh chỉ đạo nhân viên bán hàng trên mạng xã hội, thanh toán qua hình thức ship COD. Doanh thu thực tế từ sản phẩm Kem chống nắng SL trong năm 2023 đạt hơn 20,3 tỷ đồng, song chỉ có khoảng 4,5 tỷ đồng được xuất hóa đơn, kê khai thuế. Số còn lại hơn 13,9 tỷ đồng, tương ứng 338.394 sản phẩm bị Vinh cố ý giấu doanh thu, không xuất hóa đơn đầu ra, nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình (cũ) xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp mà VKMarket đã trốn trong năm 2023 là 1.802.452.894 đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo khai đã dùng vào chi tiêu cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Vinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện nộp 1,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ khác theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai, HĐXX xác định hành vi của Trương Thị Vinh đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý thuế, xâm hại ngân sách Nhà nước. Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế” theo quy định khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

