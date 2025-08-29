Tăng cường mối quan hệ quân – dân bền chặt

Chiều 28/8, tại Lữ đoàn 297 đã diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Lữ đoàn và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Dự buổi lễ có đại biểu Phòng Phòng không, Bộ Tham mưu Quân khu 2; Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 2; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn; lãnh đạo Phường Vân Phú.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, hai bên được xem phim tư liệu khái quát lịch sử truyền thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 297; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh phường Vân Phú, đồng thời thông qua Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Theo đó, hai bên thống nhất, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu 2, Lữ đoàn 297, cũng như lịch sử truyền thống, văn hoá trên quê hương Đất Tổ; địa phương.

Phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371); tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tuyên truyền, tư vấn học sinh tham gia đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thi tuyển vào các nhà trường, học viện trong Quân đội.

Đại diện hai đơn vị ký biên bản kết nghĩa.

Hai bên phối hợp triển khai có hiệu quả Cụm liên kết an ninh, trật tự khu vực giáp danh của Lữ đoàn 297 theo Nghị định số 03/2019/NĐ – CP, ngày 01/2/2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”; phối hợp quản lý chặt chẽ, chống lấn chiếm đất quốc phòng trong phạm vi Lữ đoàn 297 được Quân khu 2 giao nhiệm vụ quản lý; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tri ân vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, đơn vị và địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tăng cường đoàn kết quân - dân, đoàn kết dân tộc...

Việc kết nghĩa giữa đơn vị quân đội và địa phương trên địa bàn thể hiện mối quan hệ phối hợp chặt chẽ; hoạt động dân vận khéo của các đơn vị nhằm tăng cường mối quan hệ quân - dân ngày càng bền chặt, giúp hai đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huy Thắng – Mạnh Tường