Công an xã Kim Bôi ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dựng “xã phường không ma túy” năm 2025

Ngày 29/8, Công an xã Kim Bôi tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; cao điểm thực hiện mục tiêu 20% “xã, phường không ma túy” năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã.
Trong đợt cao điểm, Công an xã Kim Bôi sẽ đồng loạt tổ chức ra quân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: Hội nghị, loa truyền thanh, pano, áp phích, fanpage... để nhân dân nhận thức rõ tác hại của ma túy.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch xã phường không ma tuý giai đoạn 2025-2030
Song song với đấu tranh, xử lý, Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghiện ma túy đi cai nghiện, điều trị, phục hồi sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng.
Công an xã Kim Bôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục con em; phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời động viên, giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy, trở lại cuộc sống bình thường.
Lực lượng Công an xã Kim Bôi và lực lượng ANTT cơ sở ra quân thực hiện đợt cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma tuý năm 2025.
Ngay sau hội nghị, Công an xã Kim Bôi cùng lực lượng ANTT cơ sở tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma tuý năm 2025.
Đinh Thắng
