Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an xã Kim Bôi ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dựng “xã phường không ma túy” năm 2025

Ngày 29/8, Công an xã Kim Bôi tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; cao điểm thực hiện mục tiêu 20% “xã, phường không ma túy” năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã.

Trong đợt cao điểm, Công an xã Kim Bôi sẽ đồng loạt tổ chức ra quân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: Hội nghị, loa truyền thanh, pano, áp phích, fanpage... để nhân dân nhận thức rõ tác hại của ma túy.

Công an xã Kim Bôi ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dựng “xã phường không ma túy” năm 2025

Các đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch xã phường không ma tuý giai đoạn 2025-2030

Song song với đấu tranh, xử lý, Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghiện ma túy đi cai nghiện, điều trị, phục hồi sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an xã Kim Bôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục con em; phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời động viên, giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy, trở lại cuộc sống bình thường.

Công an xã Kim Bôi ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dựng “xã phường không ma túy” năm 2025

Lực lượng Công an xã Kim Bôi và lực lượng ANTT cơ sở ra quân thực hiện đợt cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma tuý năm 2025.

Ngay sau hội nghị, Công an xã Kim Bôi cùng lực lượng ANTT cơ sở tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma tuý năm 2025.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an xã UBND Sử dụng trái phép chất ma túy phường năm 2025 cao xây dựng Tái hòa nhập cộng đồng Mục tiêu tổ chức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dấu ấn đổi mới tại Triển lãm 80 năm

Dấu ấn đổi mới tại Triển lãm 80 năm
2025-08-30 13:18:00

baophutho.vn Kỷ niệm 80 năm thành lập, triển lãm khí tài công nghệ cao đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo công...

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy
2025-08-30 06:20:00

baophutho.vn Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ liên tiếp lập được nhiều chiến công, thành tích xuất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long