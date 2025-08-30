Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ liên tiếp lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Kết quả đó đã khẳng định ý chí không khoan nhượng đối với tội phạm ma túy, đồng thời cũng thể hiện rõ nét tinh thần chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội.

Ma túy từ lâu đã là hiểm họa không biên giới, gieo rắc đau thương cho biết bao gia đình. Thực tiễn ở địa bàn cho thấy, dù không phát sinh tuyến hay tụ điểm phức tạp mới, song hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là xu hướng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch. Đây là một biến tướng tinh vi, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

Bên cạnh đó, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao với trên 3.200 người nghiện, gần 1.000 người sử dụng. Những con số này cho thấy một thực tế đáng báo động: Hiểm họa ma túy chưa bao giờ ngừng gõ cửa từng khu phố, từng làng bản.

Cơ quan công an thường xuyên kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy.

Trước thách thức ấy, lực lượng công an đã khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh, bắt giữ 1.075 vụ án về ma túy, truy tố 1.620 bị can; xử lý hành chính 170 vụ, 525 đối tượng. Nổi bật là chuyên án liên quan đến đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1977 ở xã Văn Bán (Phú Thọ). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tàng trữ vũ khí quân dụng. Trong đó 29/73 bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý bị đề nghị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình. Vật chứng thu giữ gồm 9 loại ma túy, với tổng khối lượng lên tới 46.667,524 gam. Đây là chiến công đặc biệt, góp phần ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào địa bàn, đồng thời răn đe mạnh mẽ các đối tượng tội phạm.

Không chỉ có tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng công an, mà các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã vào cuộc tích cực, tạo nên thế trận vững chắc về toàn dân phòng, chống ma túy. Từ thôn, bản, khu dân cư cho đến các xã, thị trấn, phong trào tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng, phát sóng hàng trăm tin, bài, phóng sự, góp phần lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy”. Các sở, ngành, đoàn thể sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng: Treo băng rôn, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, gửi tin nhắn trực tiếp đến thuê bao di động. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hàng loạt hội nghị, phát hàng nghìn tờ rơi. Ngành Y tế, ngành Giáo dục tích cực tham gia bằng các buổi tập huấn, truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ, học sinh, sinh viên. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, để mỗi người đều trở thành “lá chắn” trước hiểm họa ma túy.

Lực lượng công an và người dân luôn có sự phối hợp chặt chẽ để chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Điểm nhấn quan trọng là trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 vừa qua, tại nhiều xã, phường, hoạt động mít tinh, diễu hành đã thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân. Không khí sôi nổi ấy không chỉ cổ vũ tinh thần đấu tranh, mà còn khẳng định trách nhiệm và sự gắn kết của cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Chia sẻ tại một buổi truyền thông phòng, chống ma túy ở phường Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thị Vân, 52 tuổi, cho biết: “Người dân chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ công tác đấu tranh của lực lượng công an. Nhưng điều quan trọng là mỗi gia đình phải quan tâm, giáo dục con em mình để các cháu không bị lôi kéo, sa ngã vào ma túy. Đây không chỉ là trách nhiệm của công an hay nhà trường mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta”.

Còn em Phan Anh Tuấn, học sinh lớp 11 ở phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn tác hại khủng khiếp của ma túy. Em và các bạn đều hứa sẽ không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần và sẽ khuyên ngăn bạn bè nếu có ai có ý định dính vào nó”.

Từ thực tiễn đó có thể khẳng định, khi cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm, khi lực lượng công an dấn thân, khi nhân dân đồng lòng thì hiểm họa ma túy hoàn toàn có thể bị đẩy lùi. Những chiến công, những hoạt động sôi nổi những năm qua không chỉ là thành tích trước mắt mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh cộng đồng trong cuộc chiến lâu dài. Thông điệp “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy” sẽ không dừng lại ở khẩu hiệu, mà từng bước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội mang lại sự bình yên, an toàn và phát triển bền vững cho quê hương, đất nước.

Lê Minh