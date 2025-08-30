Khí tài công nghệ cao:

Dấu ấn đổi mới tại Triển lãm 80 năm

Kỷ niệm 80 năm thành lập, triển lãm khí tài công nghệ cao đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Không chỉ là nơi trưng bày các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, triển lãm còn khẳng định bước tiến vượt bậc của khoa học – công nghệ quốc phòng và an ninh Việt Nam, tạo nên niềm tự hào to lớn về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày trang trọng ở khu vực trung tâm, tên lửa đất đối đất R-17E nhắc nhớ về một thời hào hùng của lực lượng tên lửa chiến dịch – chiến thuật. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của bộ đội Tên lửa, từng bước làm chủ vũ khí hiện đại, nâng cao năng lực phòng thủ đất nước.

Bên cạnh đó, xe tăng T54B cải tiến với nhiều tính năng vượt trội cũng được giới thiệu. Đây là mẫu xe đã gắn bó với nhiều thế hệ bộ đội tăng – thiết giáp, nay được nâng cấp, cải tiến để phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Không gian triển lãm nổi bật với mô hình máy bay Su-30 cùng nhiều loại tên lửa hiện đại như tên lửa không đối không R-27 ERI và tên lửa không đối hạm Kh-31A (UD). Đây là các loại vũ khí dùng để tiêu diệt các loại tàu khu trục hoạt động độc lập cũng như trong thành phần của nhóm tàu tấn công.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều khí tài chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có xe rải dây thép gai, xe phun nước chống bạo loạn. Đây là phương tiện quan trọng, thể hiện sự chủ động trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xe vận chuyển, nạp tên lửa P28, P28M là phương tiện nằm trong tổ hợp tên lửa bở REDUT-M, dùng để vận chuyển tên lửa P28, P28M và nạp chúng vào ống phóng bệ phóng tự hành SPU-35BE.

Ở khu vực công nghệ kỹ thuật cao, robot xử lý bom mìn và các thiết bị bay quan sát tầm xa thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là minh chứng cho sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ quân sự, kết hợp trí tuệ Việt Nam với thành tựu khoa học hiện đại.

Trong triển lãm lần này, Viettel mang đến các phương tiện bay không người lái đa năng, tầm xa do Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất. Đây là dấu ấn quan trọng cho thấy sự làm chủ công nghệ hiện đại, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo, tự lực, tự cường của đất nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Khu triển lãm trưng bày các thiết bị khí tài của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Mỗi khí tài, mỗi mô hình hiện đại không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự – an ninh mà còn là minh chứng sống động cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Lê Minh