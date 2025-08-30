Gặp mặt truyền thống lực lượng pháo phòng không bảo vệ Nhà máy Thủy điện Thác Bà

Ngày 30/8, Ban Liên lạc (BLL) Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn của tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sư đoàn 355, Lữ đoàn 297, Quân khu 2, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức gặp mặt truyền thống ôn lại truyền thống Quân đội nhân dân Việt nam, LLVT Quân khu 2 nói chung, lực lượng pháo phòng không bảo vệ Nhà máy Thủy điện Thác Bà qua các thời kỳ lịch sử nói riêng tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297 (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai).

Lãnh đạo Sư đoàn 355 tặng hoa chúc mừng BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Sư đoàn 355; Lữ đoàn 297, Quân khu 2; BLL Hội CCB Sư đoàn 355; BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà; cùng đông đảo các đồng chí CCB Sư đoàn 355; Nữ chiến sĩ Trường Sơn; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 279.

Trưởng BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355 phát biểu, ôn lại kỷ niệm.

Nhớ lại lịch sử, từ ngày 8/7 – 21/7/1966 giặc Mỹ ném bom xuống công trường thi công Nhà máy Thủy điện Thác Bà khiến cho công trình phải dừng thi công 2 năm. Đến ngày 2/6/1972, Mỹ lại tiếp tục ném bom vào Nhà máy với trên 2.000 quả bom các loại. Nhưng với nghị lực phi thường, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết bảo vệ dòng điện Tổ quốc, lực lượng phòng không bảo vệ Nhà máy; Trung đoàn 254, Quân khu Việt Bắc (nay là Quân khu 2) đã cùng với quân và dân tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai bắn rơi 5 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cho Nhà máy hoạt động.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, ngày 4/5/1979 Sư đoàn 355, Quân khu 2 được thành lập, Trung đoàn 254 là đơn vị đầu tiên nằm trong biên chế của Sư đoàn. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, Trung đoàn 254 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trưởng BLL Cựu chiến binh Sư 355 tặng quà lưu niệm cho các đơn vị Quân đội.

Ngày nay, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297, Quân khu 2 đã và đang tiếp tục tiếp nối truyền thống vẻ vang, thực hiện trọng trách cao cả bảo vệ vùng đất, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc mà trực tiếp là bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà. Các thế hệ bộ đội pháo phòng không dù ở đâu, giai đoạn nào luôn xứng đáng với truyền thống của binh chủng pháo binh Anh hùng “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” để chiến thắng mọi kẻ thù, xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tại buổi gặp mặt các thế hệ CCB Sư đoàn 355, Lữ đoàn 279, cùng cán bộ, chiến sĩ hiện nay chia sẻ những kỷ niệm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế, trở thành những hạt nhân tiêu biểu ở địa phương.

Huy Thắng