Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Chiến dịch 90 ngày làm sạch - giàu - đúng - đủ cơ sở dữ liệu đất đai đã đi được 2/3 chặng đường. Hiện nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Tam Dương Bắc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng tốc triển khai thu thập, xử lý dữ liệu với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”.

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của xã trực tiếp xuống từng hộ dân tuyên truyền, tiếp nhận các loại giấy tờ (bản sao) về đất đai của người dân

Đã nhiều ngày qua, tại 38 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tam Dương Bắc, các tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai xã (gọi tắt là BCĐ xã) phân công người trực từ sáng đến tối để nhận các loại giấy tờ (bản sao) về đất đai của người dân trong thôn.

Đến thời điển tại, xã đã thu thập được hơn 4000/7000 loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở (GCN) và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai để chuyển cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, đã tiến hành nhập, xử lý số liệu và số hóa hồ sơ được hàng nghìn trường hợp. Xã Tam Dương Bắc quyết tâm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương theo đúng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và được hiện đúng yêu cầu, tiến độ của tỉnh và của Bộ, ngành đề ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Để đạt được kết quả tích cực này, đồng chí Nguyễn Vũ Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương Bắc cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 4370 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Hướng dẫn số 2071 của Cục Quản lý đất đai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã đã sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

Trong đó, xác định chi tiết khối lượng công việc, mốc thời gian và nhân lực thực hiện từng bước công việc; thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong thực hiện chiến dịch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, đối soát và tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo kết quả, bàn giao dữ liệu đã số hóa về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo yêu cầu.

Để người dân nắm bắt được chủ trương cũng như chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ liên quan, UBND xã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ rà soát, thu thập dữ liệu đất đai trên địa bàn tại 38 thôn trên địa bàn xã; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với thôn dân cư tăng cường công tác tuyên truyền thông các hình thức: trên hệ thống loa truyền thanh, họp dân, trực tiếp các thành viên của tổ công tác đến từng hộ dân để hướng dẫn, tuyên truyền.

Cán bộ phòng Kinh tế đối soát hồ sơ gốc và tạo lập dữ liệu, đảm bảo “đúng- đủ- sạch- sống” cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Những ngày này, cán bộ thực hiện việc thu thập, nhập dữ liệu địa chính của xã cũng đang “chạy đua” với thời gian, làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ để kịp tiến độ. Toàn bộ số hồ sơ địa chính tiếp nhận được ở dưới thôn đều được tập hợp, chuyển về xã ngay trong ngày để số hóa và cập nhật thông tin thửa đất vào hệ thống.

Anh Hoàng Quốc Việt, chuyên viên phòng Kinh tế, xã Tam Dương Bắc cho biết: Để hoàn thiện toàn bộ dữ liệu về đất đai từ việc thu thập, nhập thông tin, kiểm tra, đối soát hồ sơ gốc và tạo lập dữ liệu cho từng thửa đất... Đây là khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi địa phương phải huy động tối đa nhân lực và phương tiện vào cuộc.

Quá trình thực hiện, các lực lượng gặp không ít khó khăn bởi khối lượng công việc nhiều, tính phức tạp cao, thời gian triển khai ngắn, gấp rút. Với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai, nhất là khâu đối soát hồ sơ gốc và tạo lập dữ liệu cho từng thửa đất chỉ do cán bộ chuyên môn nhập dữ liệu của phòng Kinh tế đảm nhiệm.

Trong quá trình triển khai chiến dịch cán bộ, chuyên viên phòng kinh tế của xã vẫn phải đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân và nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Bên cạnh đó, phòng chức năng còn gặp khó khăn trong quá trình thu thập hồ sơ đất đai do nhiều trường hợp đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương hay trên địa bàn có các trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người địa phương nên khó khăn trong việc thu thập dữ liệu; nhiều hộ dân đang thế chấp ngân hành không photo được giấy chứng nhận; có những trường hợp sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục biến động nhận thừa kế, tặng cho; một số hộ dân không cung cấp giấy chứng nhận do nhận thức còn hạn chế...

Tất cả những nguyên nhân trên đã nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện chiến dịch làm sạch - giàu - đúng - đủ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

Bước vào giai đoạn tăng tốc, xã Tam Dương Bắc đang phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo trong thu thập dữ liệu đất đai. Các tổ giúp việc BCĐ xã đã làm việc cả ngày nghỉ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xác thực thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước đi quan trọng để tạo nền tảng số minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai và các thủ tục hành chính liên quan, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Hoàng Nga