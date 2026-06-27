Tạo động lực thúc đẩy minh bạch hóa nền kinh tế số tại Phú Thọ

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến và các giao dịch trên nền tảng số, công tác quản lý thuế đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phù hợp với thực tiễn. Tại Phú Thọ, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu số, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành những giải pháp quan trọng góp phần minh bạch các hoạt động kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại và bền vững.

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Những năm gần đây, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Một trong những điểm nhấn quan trọng là các dịch vụ thuế điện tử ngày càng được người dân và doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Riêng trong tháng 5/2026, toàn tỉnh thực hiện 3.819 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân qua môi trường điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 1.855 hồ sơ nộp lệ phí trước bạ điện tử với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng cũng được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Việc số hóa các thủ tục hành chính không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cửa hàng kinh doanh tại phường Việt Trì cho biết: “Trước đây mỗi lần làm thủ tục thuế phải đi lại nhiều lần, nay có thể thực hiện trực tuyến nên rất thuận tiện. Các khoản nghĩa vụ tài chính đều được công khai rõ ràng, giúp chúng tôi yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh”.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang được triển khai mạnh mẽ, trở thành xu hướng phổ biến trên địa bàn tỉnh.

Một trong những giải pháp khác cũng đang được ngành Thuế phát huy hiệu quả rõ nét đó là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hiện toàn tỉnh có 9.678 hộ kinh doanh sử dụng hình thức hóa đơn này và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan Thuế. Mọi giao dịch bán hàng được ghi nhận và truyền nhận dữ liệu tự động, góp phần hạn chế tình trạng kê khai không đầy đủ doanh thu hoặc thất thu thuế.

Theo anh Nguyễn Văn Hòa, chủ nhà hàng ăn uống tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Phúc: Việc sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp quản lý doanh thu thuận lợi hơn mà còn tạo niềm tin với khách hàng. Khi mọi giao dịch của cửa hàng đều có hóa đơn rõ ràng, mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn, còn bản thân chủ kinh doanh như chúng tôi cũng dễ dàng theo dõi hoạt động của cửa hàng hơn.

Bên cạnh hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang trở thành xu hướng phổ biến trên địa bàn tỉnh. Hiện 100% cơ sở giáo dục đã triển khai thanh toán điện tử. Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ 61 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với hơn 80.400 giao dịch, tổng giá trị trên 231 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân đạt gần 80%, còn trợ cấp thất nghiệp được thực hiện qua tài khoản đạt 100%.

Sự gia tăng của các giao dịch điện tử đã hình thành nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý thuế. Mỗi giao dịch đều để lại dấu vết số, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để đối chiếu, xác minh doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đối với thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới.

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu số nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình quản lý thuế trong môi trường số hiện vẫn còn không ít khó khăn. Hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển nhanh với nhiều hình thức đa dạng. Một số tài khoản có thể thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động sau khi phát sinh giao dịch. Bên cạnh đó, sự đa dạng của các phương thức thanh toán và việc lưu trữ hàng hóa tại nhiều địa điểm khác nhau cũng khiến công tác kiểm tra, đối chiếu doanh thu gặp nhiều thách thức.

Trước yêu cầu thực tiễn, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; mở rộng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường số.

Với nền tảng dữ liệu số ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, Phú Thọ đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong giai đoạn mới.

Lê Minh