Tạo thế và lực mới để Liên Hòa phát triển nhanh, bền vững

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Liên Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách lớn, đột phá được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức và phương thức vận hành của hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xã Liên Hòa có 85 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân xã Liên Hòa phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số..., tạo thế và lực cho Liên Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ xã Liên Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Bàn Giản, Liên Hòa và Đảng bộ thị trấn Hoa Sơn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả, hằng năm có hơn 91,1% tổ chức Đảng trực thuộc, 92,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, quan tâm. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Liên Hòa kết nạp được 147 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Lãnh đạo phát triển kinh tế, xã Liên Hòa đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ổn định diện tích, phát triển mạnh trồng trọt và chăn nuôi gắn với an toàn dịch bệnh, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 6.778 tấn/năm; nhiều mô hình chăn nuôi lợn thịt, gà thịt, bò sữa, bò thịt... theo mô hình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp khép kín được nhân rộng, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng được chú trọng quan tâm. Đến nay, xã Liên Hòa được phê duyệt quy hoạch 2 khu công nghiệp (KCN), gồm KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa khu vực 2 giai đoạn 1; KCN Lập Thạch 2 giai đoạn 1. Trên địa bàn xã có 85 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: vật liệu xây dựng, may mặc, tiêu biểu như Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, Công ty HERA... giải quyết việc làm cho 2.500 lao động với thu nhập từ 6,5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Các ngành dịch vụ, phục vụ sản xuất tiêu dùng như cung cấp hàng tiêu dùng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kinh doanh ăn uống, cửa hàng tự chọn... hàng hóa đa dạng, phong phú. Toàn xã có hơn 700 cơ sở dịch vụ, thương mại, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại trong cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu xã Liên Hòa đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế - xã hội của Liên Hòa có bước phát triển mạnh mẽ, chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; chăn nuôi được mở rộng theo hướng công nghiệp, tập trung. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,74%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Bộ mặt nông thôn Liên Hòa ngày càng đổi thay, khởi sắc.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Liên Hòa đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 7%, đạt 90 tỷ đồng vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Tạo thế và lực mới để phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Liên Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ; khơi thông các điểm nghẽn, thu hút đầu tư; tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Huy động, thu hút, quản lý và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng điểm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng để nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo bứt phá trong phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các mặt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trần Tỉnh