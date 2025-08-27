Giáo dục
Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng an toàn cho học sinh, sinh viên

Ngày 27/8, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng an toàn trường học đối với học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, năm học 2025-2026.

Các đại biểu dự tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng an toàn cho học sinh, sinh viên.

Tại hội nghị tập huấn, 185 cán bộ quản lý, giáo viên đã được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng an toàn trên không gian mạng, phòng tránh lừa đảo trực tuyến; kỹ năng phòng, chống thuốc lá điện tử, ma tuý; phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm; nhận diện, phòng chống rủi ro thiên tai...

Học viên trao đổi tại lớp tập huấn.

Đây là những nội dung thiết thực giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục về an toàn cho học sinh, sinh viên. Qua đó, mỗi thầy, cô giáo sẽ là một người “truyền lửa”, một “người bạn đồng hành” giúp các em hình thành thói quen, kỹ năng cần thiết để ứng phó với những tình huống trong học tập và trong cuộc sống.

Hạnh Thúy


