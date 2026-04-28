Tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh.

Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các cán bộ, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cả nước có trên 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được trên 1 triệu hài cốt liệt sĩ; hiện còn khoảng 175 nghìn hài cốt chưa được tìm kiếm, quy tập và hơn 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Giai đoạn 2021-2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 103 hài cốt bằng phương pháp giám định ADN.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt một số nội dung trọng tâm trong triển khai chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các đại biểu cũng được nghe, trao đổi một số chuyên đề quan trọng như: Quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; công tác vận chuyển, bàn giao mẫu bảo đảm đúng quy định, an toàn, khoa học. Đồng thời, được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ hiệu quả công tác lưu trữ, tra cứu và kết nối dữ liệu. Đặc biệt, nội dung thực hành giúp cán bộ trực tiếp thực hiện quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao; thao tác số hóa thông tin và sử dụng phần mềm quản lý, qua đó nâng cao kỹ năng thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ trong toàn bộ quy trình.

Thông qua tập huấn, các cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ được trao đổi kinh nghiệm, nắm vững quy trình kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn trong việc lấy mẫu, bảo quản và số hóa dữ liệu. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, bảo đảm tính khoa học, chính xác, sát với yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Mạnh Quân