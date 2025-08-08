Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 8/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII tổ chức tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cán bộ, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được giới thiệu mô hình kiểm soát tần số; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu về sử dụng tần số. Cập nhật quy định pháp luật liên quan đến cấp phép tần số vô tuyến điện; sử dụng phần mềm cấp phép tần số. Đồng thời, thực hành xử lý các tình huống thực tế: Xử lý hồ sơ cấp phép, cấp mới, gia hạn, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép.

Tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cán bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII giới thiệu các thiết bị kiểm soát tần số

Thông qua tập huấn giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ các Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung, tinh thần và phạm vi phân cấp, phân quyền theo Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ. Vai trò, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong quản lý hoạt động tần số vô tuyến điện tại địa phương. Bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ cấp phép tần số đúng pháp luật, minh bạch, hiệu quả. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số tại địa phương thông qua quản lý tốt tài nguyên tần số.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vô tuyến điện Cấp phép Bộ Khoa học và Công nghệ tập huấn Cán bộ Trung tâm Điện biên Lai châu công tác kiểm tra giám sát Quản lý nhà nước
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tại sao kim cương có nhiều màu sắc khác nhau?

Tại sao kim cương có nhiều màu sắc khác nhau?
2025-08-06 15:32:00

Đại đa số kim cương mài bóng đều trong suốt và lấp lánh nhưng có một số viên có màu sắc đặc biệt như xanh dương, xanh lá cây, đỏ hoặc hồng vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long