Tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 8/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII tổ chức tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cán bộ, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được giới thiệu mô hình kiểm soát tần số; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu về sử dụng tần số. Cập nhật quy định pháp luật liên quan đến cấp phép tần số vô tuyến điện; sử dụng phần mềm cấp phép tần số. Đồng thời, thực hành xử lý các tình huống thực tế: Xử lý hồ sơ cấp phép, cấp mới, gia hạn, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép.

Cán bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII giới thiệu các thiết bị kiểm soát tần số

Thông qua tập huấn giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ các Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung, tinh thần và phạm vi phân cấp, phân quyền theo Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ. Vai trò, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong quản lý hoạt động tần số vô tuyến điện tại địa phương. Bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ cấp phép tần số đúng pháp luật, minh bạch, hiệu quả. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số tại địa phương thông qua quản lý tốt tài nguyên tần số.

Trần Tỉnh