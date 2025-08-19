Tập huấn giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV) giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT; giáo viên dạy lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh (GD QP&AN) trong trường trung học cơ sở năm 2025.

Lãnh đạo Sở GD & ĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

GD QP&AN là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền giáo dục quốc dân, có vai trò trực tiếp góp phần hình thành phẩm chất yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức công dân, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học sinh. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã và đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ CBQL, GV, trong đó GD QP &AN không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới hình thành năng lực, phẩm chất và kỹ năng thực hành cho học sinh. Đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT; giáo viên dạy lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở năm 2025.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 19 đến 21/8. Trong thời gian này các học viên được tập huấn lồng ghép GDQP&AN cấp THCS. Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung GDQPAN trong các môn học. Hướng dẫn nội dung lồng ghép GDQP&AN trong các môn học: Ngữ văn; Giáo dục công dân; Lịch sử & Địa lý; Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật). Tập huấn giáo viên giảng dạy GDQP&AN cấp THPT với các chuyên đề: Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến quốc phòng và an ninh. An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam; tình hình an ninh phi truyền thống liên quan đến GDQP&AN. Tổ chức, phương pháp giảng bài thực hành chiến thuật. Tổ chức, phương pháp giảng bài thực hành Điều lệnh. Tổ chức, phương pháp giảng bài Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (nằm bắn có tỳ, bia số 4 cố định, cự ly 100m, số lượng đạn 3 viên).Phương pháp biên soạn kế hoạch bài dạy; biên soạn ma trận đề kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả môn học GDQP&AN cho học sinh THPT. Hướng dẫn công tác tổ chức Hội thi GDQP&AN học sinh cấp THPT tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn tố chức nhằm cập nhật, phổ biến các văn bản chỉ đạo, quy định mới của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác GDQP &AN trong trường học. Trang bị cho CBQL, GV những nội dung mới, phương pháp tổ chức dạy học GD QPAN ở cấp THPT, cũng như cách thức lồng ghép nội dung GD QP&AN hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp THCS. Tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, quản lý và triển khai hiệu quả các hoạt động GD QPAN .

Hiền Mai