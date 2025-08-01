Tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố và hơn 3.400 điểm cầu trên cả nước. Tại Phú Thọ, hội nghị kết nối đến tất cả các xã, phường trong tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí: Phan Trọng Tấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, gắn liền với hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường. Do đó, việc đổi mới mạnh mẽ thể chế, bộ máy, quy trình và trách nhiệm trong quản lý đất đai luôn được đặt lên hàng đầu. Từ Luật đất đai năm 2003 đến năm 2013, nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 đã đánh dấu bước đột phá khi mở rộng mạnh mẽ phân cấp, phân quyền cho chính quyền 2 cấp tỉnh và huyện. Ngoại trừ một số nội dung đặc thù như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn do Trung ương thực hiện, các hoạt động như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định giá đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... đều được chuyển giao về địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Để tránh gián đoạn trong quản lý đất đai khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc địa phương chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ sở dữ liệu và quy trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện phân cấp còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp giải quyết hồ sơ. Nhiều nơi thiếu cán bộ có chuyên môn, thiếu hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ và còn tâm lý e ngại trách nhiệm khi tiếp nhận thẩm quyền mới.

Toàn cảnh điểm cầu tại Hà Nội.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm truyền đạt đầy đủ, thống nhất các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai đến đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cấp xã. Đồng thời, các địa phương được trao đổi, phản ánh vướng mắc để Bộ Nông nghiệp và Môi trường có cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời và nghiên cứu kiến nghị bổ sung trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai, một nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Bộ. Hội nghị sẽ góp phần thiết thực nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, thúc đẩy quá trình phân cấp, phân quyền thực chất, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững của các địa phương và cả nước.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Tổng quan về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền lĩnh vực đất đai; Bộ thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Bộ thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bộ thủ tục về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể...

Các đại biểu tại hội trường chính và điểm cầu cũng trao đổi, kiến nghị có quy định cụ thể, hướng dẫn để cấp xã thuận lợi thực hiện các thủ tục như: Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu... Từ đó, có thêm những giải pháp góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, thúc đẩy quá trình phân cấp, phân quyền thực chất, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững của các địa phương và cả nước.

