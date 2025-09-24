Tập huấn triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chiều 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đây là chiến dịch được triển khai theo kế hoạch 151/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Chiến dịch được triển khai thực hiện trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9/2025 đến ngày 30/11/2025, trên phạm vi toàn quốc, triển khai tại Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an; tại địa phương do UBND tỉnh, thành phố, triển khai đến cấp xã, thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố...

Mục tiêu của chiến dịch để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và công cụ để quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm. Đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Trên cơ sở đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được xây dựng phải được rà soát, hoàn thiện theo tiêu chí: “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”; đồng bộ, tập trung, thống nhất kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan chuyên môn được hướng dẫn thực hiện các nội dung: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu; đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung; quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến...

Phan Cường