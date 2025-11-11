Tập trung các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững

Sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là nhà ở xã hội.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm; việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Nguyên nhân khiến thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội còn chậm; chính sách để huy động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự án phát triển nhà ở xã hội; chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt các công việc để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đồng thời có chính sách khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về lâu dài, các ngành chức năng cần nghiên cứu xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân; đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhà ở xã hội và nhà ở nói chung.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, trong đó nghiên cứu xây dựng quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thống nhất trên cả nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với các điều kiện thủ tục thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn.

Các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; bảo đảm công bố công khai, minh bạch thông tin dự án và bảo đảm dự án đến đúng đối tượng, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Nguyễn Huế