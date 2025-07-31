Tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và sơ kết đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 26 điểm cầu các tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Các dự án thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải tính đến thời điểm hiện nay gồm 37 dự án, trong đó có 35 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ và 2 dự án thuộc lĩnh vực hàng không. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan đã quyết liệt sửa đổi, bổ sung thể chế, tổ chức thực hiện, bố trí, điều chỉnh nguồn vốn, giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm các công trình hạ tầng chiến lược được triển khai tốt.

Cụ thể, cả nước đã khởi công 5 dự án đường bộ cao tốc; giải quyết các khó khăn do thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tiến độ các dự án nhìn chung có chuyển biến rõ rệt, nhiều dự án vượt tiến độ so với kế hoạch; đã hoàn thành đưa vào khai thác 237km đường cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 2.268km; đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất; nhiều đoạn, tuyến đường ven biển được đầu tư và khánh thành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án còn những khó khăn cần được tháo gỡ như: Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 khối lượng còn nhiều trong khi mùa mưa đến sớm hơn thường lệ, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công; công tác giải phóng mặt bằng còn phát sinh khiếu nại, nhất là với các diện tích đất ở; các quy định pháp luật liên quan đến quản lý khoáng sản, đất đai đã được chỉnh sửa, ban hành hoặc áp dụng theo các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép song thực tiễn còn vướng mắc cần tiếp tục được hoàn thiện, sửa đổi để áp dụng thống nhất, đồng bộ...

Toàn cảnh tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại tỉnh Phú Thọ, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa phận tỉnh Phú Thọ đoạn từ km19-km53 có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp, trong đó đang thi công 3 gói thầu và 1 gói thầu đã hoàn thành công tác đấu thầu. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của dự án đến thời điểm này là 135,19 tỷ đồng. Đối với công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, đã bàn giao 96% khối lượng cho các đơn vị thi công đối với 4 gói thầu xây lắp.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tập trung hoàn thành các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trong đó, lưu ý bảo đảm tiến độ cần gắn với chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường; chú trọng tạo cảnh quan, không gian chung của các dự án; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và mất an toàn lao động.

Về vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc, đồng chí giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hệ thống trạm dừng nghỉ, giám sát giao thông, thu phí, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm các dự án khi đưa vào khai thác sử dụng phải đồng bộ. Đồng thời rà soát hệ thống giao thông kết nối, tạo thuận lợi nhất trong việc kết nối các tuyến cao tốc với các trung tâm kinh tế, các ga đường sắt, cảng biển, sân bay...

Đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể tiến độ dự án, bổ sung nhân lực, thiết bị, mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ đã chậm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học.

Nguyễn Huế