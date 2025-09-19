Tập trung nguồn lực, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Ngày 19/9, tại trụ sở UBND xã Mường Động, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị làm việc với UBND các xã: Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn (huyện Kim Bôi cũ) về kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm Trưởng đoàn. Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở; lãnh đạo UBND các xã.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các xã đã báo cáo tình hình triển khai Chương trình trong 7 tháng đầu năm 2025. Theo đó, xã Kim Bôi được giao hơn 8,1 tỷ đồng, đã bố trí cho nhiều công trình thiết yếu; xã Hợp Kim có 23 xóm thì 13 xóm đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp đôi bình quân cả nước, hạ tầng xuống cấp, xã được giao trên 6,9 tỷ đồng để thực hiện 11 dự án; xã Mường Động được phân bổ gần 38 tỷ đồng, đã giải ngân khoảng 2/3 song còn vướng mắc về thủ tục nghiệm thu; xã Nật Sơn được giao 12,8 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 701 triệu đồng (dưới 10%); xã Dũng Tiến triển khai 24 dự án, giải ngân đạt 76% vốn đầu tư...

Giai đoạn 2021-2025 xã triển khai 24 dự án, giải ngân đạt 76% vốn đầu tư; tuy nhiên một số dự án còn vướng mắc thủ tục, tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp còn chậm.

Công tác dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này chưa phát sinh vướng mắc. Hiện toàn 5 xã có hơn 150 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền.

Báo cáo với Đoàn công tác, các xã cũng nêu một số khó khăn, chủ yếu là tiến độ giải ngân vốn chậm, nhất là vốn sự nghiệp; một số dự án vướng mắc hồ sơ, thủ tục pháp lý chưa thể nghiệm thu; hạ tầng dân sinh ở nhiều nơi xuống cấp, thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất; chế độ, chính sách đối với người có uy tín còn hạn chế...

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết, xã có 23 xóm, trong đó 13 xóm đặc biệt khó khăn; hạ tầng dân sinh vẫn còn nhiều thiếu thốn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025. Đồng chí nhấn mạnh: Giai đoạn tới, Chính phủ tiếp tục giữ nguyên 2 mục tiêu quan trọng là giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào DTTS, với tổng vốn dự kiến là 150 nghìn tỷ đồng cho 5 dự án đầu tư. Việc phân cấp, phân quyền sẽ được mở rộng, giao nhiều hơn cho địa phương. Đồng chí đề nghị các xã khẩn trương khảo sát, đánh giá lại tình hình địa bàn để có căn cứ đề xuất đầu tư; đồng thời khẳng định Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ đồng hành cùng các địa phương trong tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách làm, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Chương trình cũng như công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Yến