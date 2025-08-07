Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 7/8, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn kết nối từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang triển khai công tác bồi thường, GPMB. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường (cũ) đã bàn giao nhiệm vụ và hồ sơ bồi thường, GPMB liên quan cho UBND các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành để tiếp tục triển khai. Riêng UBND huyện Yên Lạc (cũ) do chưa triển khai nên không có hồ sơ bàn giao cho UBND xã Tề Lỗ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án Cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn nối từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng với chiều dài tuyến chính khoảng 9,2km. Hiện nay, công tác GPMB vẫn chưa được triển khai do các dự án thành phần GPMB chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT.304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 8km. Hiện, dự án cơ bản đã thi công xong phần đoạn tuyến trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao; các đơn vị đang tập trung phối hợp cùng UBND các xã Vĩnh An, Vĩnh Hưng xử lý vướng mắc để sớm phê duyệt phương án bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại, sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành dự án.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện có tổng mức đầu tư gần 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, công tác bồi thường, GPMB vẫn chậm (từ tháng 8/2024 đến nay chưa có phương án nào được phê duyệt). Đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục cầu, đắp nền đường tại những vị trí đã có mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô (cũ) có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, tổng chiều dài 26,7km. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 9,5km mặt bằng. Chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh thi công nền đường, hệ thống thoát nước ngang, công trình cầu. Giá trị thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư. UBND các xã, phường nghiên cứu thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các chủ đầu tư và đơn vị liên quan cần bám sát hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tăng cường giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và hoàn thành đúng tiến độ.

Văn Cường