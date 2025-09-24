Tập trung thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương; đại diện một số trường đại học, doanh nghiệp, ngân hàng. Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc; đồng chí Trần Việt Cường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng đến hết năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2025, có tổng số 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan (22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 34 tỉnh, thành phố).

Tính đến ngày 23/9/2025, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 180 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, năm 2025, có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện. Đến nay, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Đối với việc thực hiện 16 tiêu chí của cấp xã, nhìn chung, kết quả đạt được tại 34 địa phương khá tích cực, tính đến hết ngày 23/9/2025, hầu hết các tiêu chí đều được hoàn thành với tỷ lệ cao.

Đánh giá chung, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tính từ ngày 20/7/2025 đến ngày 23/9/2025, đã hoàn thành 60 nhiệm vụ, tập trung vào bốn trụ cột chính, tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ cho phát triển, tạo lập môi trường pháp lý kiến tạo, xây dựng hạ tầng, nền tảng dữ liệu vững chắc và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước thời gian tới, trong đó việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tranh thủ từng ngày từng giờ, đưa KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động của quốc gia.

Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực bởi đây là nguồn lực mới cho sự phát triển; đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; hoàn thiện hạ tầng thông suốt, đảm bảo sự kết nối liên thông, đồng bộ giữa các cấp. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số; triển khai phong trào bình dân học vụ số, phát huy tổ công nghệ với mục tiêu xây dựng xã hội số giúp mọi người làm chủ công nghệ số, thu hẹp khoảng cách số. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật, bảo vệ dữ liệu quốc gia, dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ. Nhiệm vụ trước mắt, cùng với hoàn thành công cụ đo lường đánh giá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt, giải quyết dứt điểm 29 nhiệm vụ quá hạn; không để tình trạng tồn đọng, nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng hạn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đinh Vũ