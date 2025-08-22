Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

Chiều 22/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý đất đai. Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Triển khai công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng bảng giá đất, theo đó nêu rõ quy trình, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng bảng giá đất

Về nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số dự án phải xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập là 86 dự án, trong đó: Giao đất, cho thuê đất 71 dự án; đấu giá quyền sử dụng đất 15 dự án. Đến nay, mới có 12 dự án giao đất, 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất đã trình Hội đồng thẩm định; 30 dự án đơn vị tư vấn đang thực hiện điều tra xây dựng phương án giá đất; 41 dự án chưa lựa chọn đơn vị tư vấn. Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ công việc, xây dựng phương án giá theo quy định của Luật Đất đai 2024, giải trình, hoàn thiện dự thảo phương án giá.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, giải trình về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Quyết định ban hành qui định chỉ tiêu xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; việc giao đất, cho thuê đất khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; công tác xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2026...

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về quy trình thẩm định bảng giá đất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc xây dựng bảng giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng, do đó Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan ưu tiên thời gian để thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai và tình hình thực tế tại địa phương. Các sở, ngành có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin phục vụ công tác xây dựng bảng giá đất, tham gia ý kiến kịp thời vào hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Nhấn mạnh công tác xác định giá đất là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và có tính chất phức tạp; các yếu tố qui định để xác định giá đất mang tính chất đa ngành, tổng quát, chuyên sâu đồng thời phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như tình hình phát triển KT-H từng thời kỳ, theo đặc thù, tập quán của từng địa phương, tính chất quy mô của từng dự án... Trong khi đó, việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh liên tục của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể và các phương pháp xác định giá đã ảnh hưởng đến các yếu tố trong bài toán xác định giá... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng quyết định, cho ý kiến bằng văn bản tham gia về các yếu tố xác định giá thông qua việc phân tích, đánh giá cụ thể các dự án liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đào tạo cán bộ có chuyên môn định giá đất; phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hội nghị chuyên đề, xin ý kiến bằng văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất có sự tham gia của các chuyên gia, đơn vị chuyên môn của các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị tư vấn.

Đinh Vũ