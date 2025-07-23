Tập trung xây dựng Đảng bộ phường Kỳ Sơn trong sạch, vững mạnh

Trong 2 ngày 22-23/7, Đảng bộ phường Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn - TUV, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 220 đảng viên đại diện cho 1.789 đảng viên trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Phường Kỳ Sơn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Kỳ Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kỳ Sơn, xã Độc Lập và xã Mông Hóa. Sau khi hợp nhất, phường Kỳ Sơn có diện tích tự nhiên 115,689 km2; quy mô dân số 20.379 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 68,3%; dân tộc Kinh chiếm 28,9%; dân tộc Dao và các dân tộc khác chiếm 2,9%.

Đảng bộ phường Kỳ Sơn có 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.789 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ phường Kỳ Sơn đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 57 quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Cấp ủy Đảng đã lãnh đạo Nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả; đẩy mạnh phát triển CN - TTCN, thương mại và dịch vụ. Tính đến cuối nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất CN - TTCN năm 2025 ước đạt 921 tỷ đồng, tăng 557 tỷ đồng so với năm 2020. Toàn phường hiện có 4 HTX, 206 doanh nghiệp, 870 hộ kinh doanh cá nhân đang hoạt động... Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực, xây dựng phường Kỳ Sơn theo hướng đô thị văn minh”.

Đại hội đã đề ra 13 chỉ tiêu phát triển KTXH, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và 2 chỉ tiêu về QPAN. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 thu NSNN trên địa bàn đạt 50 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10% năm; có 400 doanh nghiệp hoạt động; 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo... Đại hội cũng đề ra 2 khâu đột phá là: Tập trung đột phá trong công tác chỉnh trang đô thị; đột phá mạnh mẽ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trên cơ sở đồng thuận cao, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đảng viên Nguyễn Thị Danh, cùng các đảng viên Chi bộ tổ 1 phường Kỳ Sơn tham dự Đại hội nghiên cứu các chỉ tiêu Nghị quyết.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân phường Kỳ Sơn đã nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ phường tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số. Giữ vững QPAN, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, thân thiện, phục vụ phát triển.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 30 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, 10 đồng chí vào Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Văn Minh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Mạnh Hùng