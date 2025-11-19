Tề Lỗ phát huy hiệu quả kinh tế từ cây bí đỏ vụ Đông

Nhờ đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với nhiều loại đất và cho năng suất cao, cây bí đỏ đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương trong tỉnh. Việc mở rộng diện tích trồng bí đỏ không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cùng một đơn vị diện tích.

Cây bí đỏ ở xã Tề Lỗ đã trở thành cây hàng hóa chủ lực trong nhiều năm nay

Thu nhập “khả quan” từ bí đỏ

Trước đây, vụ Đông tại nhiều cánh đồng chủ yếu trồng ngô, đậu tương với thu nhập thấp, khiến bà con chưa thật sự mặn mà. Tuy nhiên, từ khi tỉnh triển khai cơ chế hỗ trợ sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, kỹ thuật canh tác đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn.

Tại xã Tề Lỗ, bí đỏ đã trở thành cây hàng hóa chủ lực trong nhiều năm nay. Chia sẻ về hiệu quả của cây bí đỏ, Bà Nguyễn Thị Sang, thôn Nhân Trai, xã Tề Lỗ cho biết: “Bà con chúng tôi đã thâm canh nhiều năm rồi nên cũng nắm vững kỹ thuật trồng. Bây giờ, việc thu hoạch được cả hoa và ngọn cũng có thương lái thu mua. Năm nay nói chung là trồng bí rất khả quan và hiệu quả”.

Cây bí đỏ đạt hiệu quả từ 2 đến 3 triệu đồng trên một sào trong sản xuất vụ Đông

Không chỉ dừng lại ở bí quả, việc tận dụng thu hoạch cả hoa và ngọn non đã làm tăng thêm giá trị cho cây trồng này. Ông Nguyễn Kim Sỹ, Trưởng thôn Gĩa Bàng, xã Tề Lỗ, nhấn mạnh về sự vượt trội của bí đỏ so với cây lúa: “Hiệu quả đạt từ hai đến ba triệu đồng trên một sào trong sản xuất vụ Đông. Tính ra là còn hiệu quả hơn cây lúa. Trồng lúa bán được một tạ thóc chỉ được khoảng 850 nghìn đồng, nhưng hiện nay, bí xanh đã có thương lái về cân tại bờ với giá từ 10.500 đến 11.000 đồng đồng/1kg. Thương lái mua hết. Cây bí đỏ đang có hiệu quả và tạo thêm nhiều công ăn việc làm”.

Hình thành vùng sản xuất tập trung

Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây bí đỏ mang lại, những năm gần đây, ngoài diện tích được tỉnh hỗ trợ theo vùng sản xuất hàng hóa, bà con nông dân ở nhiều địa phương cũng đã chủ động mở rộng diện tích trồng, tận dụng tối đa quỹ đất để thâm canh. Qua đó, đã hình thành các vùng sản xuất bí đỏ tập trung, tạo ra sản lượng hàng hóa lớn.

Vụ Đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng hơn 500 ha bí đỏ. Cùng với cơ chế hỗ trợ kịp thời của tỉnh, phương thức sản xuất của người dân đã chuyển từ nhỏ lẻ, phân tán sang liên kết theo vùng. Điều này đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả sản xuất cho bà con.

Bí xanh được thương lái về cân tại bờ với giá từ 10.500 đến 11.000 đồng/1kg

Trao đổi về kết quả đạt được, Ông Vũ Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ bày tỏ sự phấn khởi và đề xuất: “Vụ đông năm 2025, Bí đỏ đã rất được giá so với vụ đông năm 2024. Bà con nông dân rất phấn khởi. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. UBND xã Tề Lỗ rất mong muốn UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho nông dân để trồng các loại cây màu đông khác được hiệu quả hơn nữa”.

Cây bí đỏ đang thực sự là một giải pháp hữu hiệu, góp phần chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững và làm ấm thêm đời sống của người dân trong những ngày Đông.

Ngọc Thắng