Thả 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

UBND xã Sơn Lương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập, Công an xã, Trưởng khu Xe Ngà, Tổ bảo vệ rừng khu Xe Ngà thả 2 cá thể động vật hoang dã (1 cá thể cu li và 1 cá thể chim diều hoa) về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Yên Lập và UBND xã Sơn Lương tiếp nhận phản ánh của ông Nguyễn Văn Hợi ở khu 2 về việc có 1 cá thể cu li đi lạc vào sân của gia đình. Cùng ngày, tại nhà ông Trần Văn Thắm ở khu Liên An phát hiện 1 cá thể chim diều hoa bay vào vườn nhà. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của 2 hộ dân, UBND xã Sơn Lương chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập tiến hành xác minh thông tin.

Kết quả xác minh xác định: Trong sân nhà ông Nguyễn Văn Hợi có 1 cá thể cu li thuộc nhóm IB, trọng lượng khoảng 0,5 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Trong vườn nhà ông Trần Văn Thắm có 1 cá thể diều hoa thuộc nhóm IIB, trọng lượng 1,5 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Hai cá thể này cùng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần được bảo vệ.

UBND xã Sơn Lương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập tái thả thành công 2 cá thể cu li và diều hoa về môi trường tự nhiên.

UBND xã đã lập biên bản bàn giao, tiếp nhận loài động vật (theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 15, Thông tư 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đồng thời, đưa 2 cá thể cu li và diều hoa về Hạt Kiểm lâm Yên Lập để chăm sóc, bảo vệ theo quy định.

Để có căn cứ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, Kiểm lâm địa bàn phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu UBND xã ban hành thông báo; niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã và phát trên phương tiện thông tin đại chúng để xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của 2 cá thể cu li và diều hoa nêu trên.

Hết thời hạn thông báo theo quy định (5 ngày làm việc), UBND xã và các cơ quan có liên quan không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, đồng thời xác định 2 cá thể cu li và diều hoa nêu trên không phải là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật.

UBND xã Sơn Lương chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập xem xét xử lý động vật sau cứu hộ (đi lạc) theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các cá thể được thả về môi trường tự nhiên tại rừng phòng hộ thuộc khu Xe Ngà, xã Sơn Lương.

2 cá thể cu li và diều hoa trở về môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm thả, cá thể cu li và diều hoa đã nhanh chóng hòa nhập và thích nghi trong môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh của loài.

Việc tái thả động vật nguy cấp, quý, hiếm về tự nhiên góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Phú Thọ nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Hoàng Hương – Mạnh Hiệp