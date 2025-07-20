Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ chìm tàu ở Quảng Ninh

{title}
Ngày 20/7, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình đã đến thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị nạn trong vụ chìm tàu ở Quảng Ninh.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thăm viếng các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) ở xã Đạo Trù.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 12/9/1983 cùng con trai là cháu Phạm Phúc Anh sinh ngày 11/4/2022 tại thôn Đồng Mục - Bãi Gỗ, xã Đạo Trù.
Chị Thảo sinh ra ở xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, xây dựng gia đình về ở tại quận Hoàng Mai (cũ), thành phố Hà Nội. Sau khi li dị chồng, chị Thảo cùng cháu Phúc Anh về mua đất, xây nhà ở xã Đạo Trù. Nghỉ hè, chị cùng cháu Phúc Anh và một số bạn bè đi du lịch tại Quảng Ninh thì thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp. Được biết, trước khi đi, chị có rủ con trai cả và cháu họ đi cùng nhưng cả hai đều có việc bận nên không đi được.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.
Đến thăm hỏi gia đình, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với thân nhân các nạn nhân, đồng thời ân cần động viên, chia sẻ, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.
Vĩnh Hà
