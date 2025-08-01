Thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

{title}
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025), ngày 1/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn: Xã Phù Ninh, phường Vân Phú và phường Thanh Miếu.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ tặng quà cho gia đình ông Lê Văn Nhạc – khu Núi Trang, xã Phù Ninh.
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 7 gia đình nạn nhân da cam bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc khó khăn: Ông Lê Văn Nhạc – khu Núi Trang, xã Phù Ninh, gia đình có 3 nạn nhân; ông Nguyễn Hùng Sinh - khu Tầm Vông, xã Phù Ninh, gia đình có 2 nạn nhân, bản thân ông Sinh vừa là nạn nhân vừa là thương binh hạng 2/4; ông Lại Quyết Chiến - khu 1, phường Vân Phú – nạn nhân trực tiếp; ông Nguyễn Đức Linh - khu 3, phường Vân Phú - nạn nhân dị dạng, thiểu năng trí tuệ; ông Nguyễn Văn Tiệp - phố Minh Hà, phường Thanh Miếu, gia đình có 3 nạn nhân; ông Nguyễn Xuân Lùng (đã mất) – khu Đoàn Kết, phường Thanh Miếu, hiện có 5 người là nạn nhân; ông Phạm Quang Dũng – phố Hùng Vương, phường Thanh Miếu, có 2 nạn nhân.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ tặng quà cho ông Nguyễn Đức Linh - khu 3, phường Vân Phú - nạn nhân dị dạng, thiểu năng trí tuệ.
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu. Đồng thời, Hội cũng khích lệ các gia đình tiếp tục vươn lên, giữ vững niềm tin, tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh, hòa nhập với cộng đồng.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp - phố Minh Hà, phường Thanh Miếu.
Được biết, trong dịp này, Hội đã trích từ nguồn quỹ để trao 40 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, đến các gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thăm hỏi, động viên. Đây là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Hội và cộng đồng đối với những người chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, lan tỏa yêu thương và tinh thần nhân ái trong xã hội.
Ánh Dương
