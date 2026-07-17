Thăm và tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 17/7, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.
Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 28 thương, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm; gửi lời tri ân tới các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân.
Dịp này, công ty đã trao 20 triệu đồng và tặng quà Trung tâm với mong muốn động viên các thương binh, bệnh binh nặng, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống và tiếp tục sống vui, sống khỏe; đồng thời hỗ trợ Trung tâm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc người có công.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công.
Đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung ở xã Phùng Nguyên do công ty nhận phụng dưỡng. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1938, có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung.
Lãnh đạo công ty đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo để Mẹ có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Hoạt động tri ân thường niên của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhằm phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện văn hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.
Hương Giang
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