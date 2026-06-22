“Tháng nghe dân nói” sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói” trên phạm vi toàn quốc, nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thời gian qua mô hình “Ngày thứ bảy - Lắng nghe người dân nói” được MTTQ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức hiệu quả - Ảnh: MTTQ

Theo kế hoạch, các hoạt động “Tháng nghe dân nói” sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm thực chất, hiệu quả và lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Một trong những nội dung trọng tâm của các hoạt động trong “Tháng nghe dân nói” là tổ chức “Diễn đàn nhân dân” hoặc diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở các cấp.

Theo đó, ở Trung ương, MTTQ Việt Nam tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân; mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề lớn, các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại địa phương, các diễn đàn sẽ được tổ chức linh hoạt, đặc biệt chú trọng cấp xã, khu dân cư và tổ dân phố. Nội dung đối thoại tập trung vào nhiều vấn đề được người dân quan tâm như hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo; chính sách dân tộc, tôn giáo; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế; quản lý, vận hành nhà chung cư; quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; y tế, giáo dục, an sinh xã hội...

Các diễn đàn được tổ chức dưới nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai, đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chính thức.

Bên cạnh các diễn đàn đối thoại, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng nhiều mô hình lắng nghe nhân dân đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua. Nổi bật là các mô hình như: “Ngày cuối tuần cùng dân”, “Ngày thứ Sáu tuần cuối hàng tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Nghe dân nói, nói dân nghe”...

Kế hoạch cũng khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng những mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thêm nhiều kênh để người dân phản ánh ý kiến, kiến nghị. Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp nhận trên hệ thống quản lý thông tin tập trung, theo dõi và công khai tiến độ xử lý, qua đó tăng cường tính minh bạch và sự giám sát của nhân dân.

Một điểm mới đáng chú ý là việc tổ chức các hoạt động văn hóa - cộng đồng gắn với “Tháng nghe dân nói”. Theo đó, các địa phương sẽ lồng ghép các chương trình tọa đàm, hội thi tìm hiểu về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng và trò chơi dân gian với thông điệp “Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để hành động”.

Các địa phương cũng được khuyến khích xây dựng không gian trưng bày, triển lãm hoặc giới thiệu những mô hình, công trình, sáng kiến cộng đồng tiêu biểu, phản ánh kết quả cụ thể trong việc tiếp thu, phản hồi và giải quyết kiến nghị của người dân.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, MTTQ Việt Nam sẽ mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin trên môi trường số. Trong đó có việc xây dựng chuyên mục “Tháng nghe dân nói” trên Cổng Mặt trận số; mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí và các phương tiện truyền thông của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, hộp thư điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin phù hợp khác.

Theo kế hoạch, các ý kiến, phản ánh và kiến nghị của người dân sẽ được tiếp nhận, phân loại, xử lý và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Kết quả xử lý sẽ được tổng hợp, công khai trên các kênh thông tin của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát.

Thông qua “Tháng nghe dân nói”, MTTQ Việt Nam kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với người dân, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân.

Theo Chinhphu.vn