Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ

Thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu tham dự cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam năm 2025

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực PCCC và CNCH làm trưởng Ban. Giám đốc Công an tỉnh giữ vai trò Phó trưởng Ban Thường trực. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác PCCC và CNCH.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, phương án, kế hoạch về PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thực hành phương án chữa cháy tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam.

Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì đánh giá, sơ kết, tổng kết theo chuyên đề hoặc đột xuất để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC và CNCH; đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. Việc xem xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH cũng thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác PCCC và CNCH với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ là bước kiện toàn quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố cháy, nổ; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng