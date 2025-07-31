Thanh niên dân tộc thiểu số - điểm tựa của cộng đồng

Thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Từ đó góp sức trẻ xây dựng quê hương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS.

Chị Lý Thị Hằng (ngoài cùng bên trái) ở bản Sưng, xã Cao Sơn gìn giữ bản sắc văn hóa người Dao Tiền thông qua phát triển du lịch cộng đồng.

Giữ hồn quê

Dao House là homestay nhỏ, nhưng mang theo một ước mơ lớn của chị Lý Thị Hằng ở bản Sưng, xã Cao Sơn - vùng đất có lịch sử hơn 500 năm, nơi sinh sống của cộng đồng người Dao Tiền. Du lịch cộng đồng tại đây được triển khai từ năm 2017, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, văn hóa độc đáo. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Đồng thời đẩy mạnh chiến lược truyền thông, tăng cường kết nối với các công ty lữ hành xây dựng tour, tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu của du khách.

Chị Hằng luôn tâm niệm rằng: “Nếu không ai bắt đầu, thì ai sẽ kể tiếp câu chuyện của bản làng? Điều đó đã thôi thúc tôi sống phải có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng xã hội. Phát triển du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa nhằm lưu giữ, bảo tồn những giá trị đang dần bị mai một, đồng thời là cơ hội để người dân có thêm thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Ý tưởng bảo tồn, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm của người Dao Tiền thu hút sự tham gia của người dân trên địa bàn.

Tận dụng những tiềm năng, lợi thế của địa phương, cô gái người Dao Tiền Lý Thị Hằng đã tiên phong đổi mới cách làm du lịch cộng đồng thông qua các sản phẩm nghề truyền thống để thu hút khách thăm quan, trải nghiệm, khám phá nét văn hóa đặc trưng. Với lòng đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Hằng mong muốn xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo nhằm níu chân du khách. Nhờ đổi mới cách làm du lịch thông qua các sản phẩm nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong... và các hoạt động trải nghiệm đã giúp du khách đến bản Sưng cảm thấy như được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây. Trong 7 tháng năm 2025, bản Sưng đón trên 1.200 lượt khách trong và ngoài nước.

Cùng với Lý Thị Hằng, những thanh niên tiêu biểu là người DTTS như: Giàng A La (xã Pà Cò), Hà Thị Hường (xã Mai Châu), Lý Sao Mai (xã Cao Sơn)... đã và đang trở thành những sợi dây gắn kết cộng đồng. Với tư duy đổi mới, sáng tạo và cách làm mới mẻ đã nâng tầm các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc... trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp các hộ dân vừa có thể gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa kiếm thêm thu nhập.

Khát vọng làm giàu trên quê hương

Khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS trước đây vốn là vùng trũng trong phát triển KT-XH. Vài năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mỗi ý tưởng, bước đi dù còn nhiều chông gai, nhưng với khát vọng của tuổi trẻ, thanh niên vùng đồng bào DTTS đã dám nghĩ, dám làm để thực hiện ước mơ của mình.

Chị Đinh Thị Thường (ngoài cùng bên trái) tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc bí đỏ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tốt nghiệp đại học, chị Đinh Thị Thường ở xóm Cháu, xã Đà Bắc đã rời phố để về thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng với thực phẩm sạch ngày càng cao, chị Thường đã xây dựng chuỗi sản xuất rau, củ, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX nông nghiệp - dịch vụ cung ứng thực phẩm Đà Bắc do chị Thường làm Giám đốc được thành lập từ tháng 7/2023 với 21 thành viên. Nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm của HTX ngày càng khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường đến nhiều doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng và bếp ăn tập thể. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, chị đầu tư hệ thống nhà lưới hiện đại, áp dụng công nghệ tưới tự động và sử dụng chế phẩm sinh học. 6 tháng đầu năm 2025, HTX cung cấp ra thị trường trên 200 tấn nông sản sạch, tổng doanh thu ước đạt khoảng 3,5 tỷ đồng.

Chị Thường chia sẻ: Mùa nào thức nấy, HTX trồng và chăm sóc các loại rau, củ, quả theo quy trình, tiêu chuẩn VietGAP. Thời gian tới, HTX tiếp tục đẩy mạnh cung ứng nông sản tại các trường học, nhà hàng, doanh nghiệp...

Giàng A La - thanh niên tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Pà Cò.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng tự tin vươn lên phát triển các mô hình phù hợp. Bằng ý chí, nghị lực, quyết tâm và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, phong trào thanh niên DTTS làm kinh tế giỏi ngày càng lan tỏa. Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ được triển khai nhằm tạo động lực, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên. Thông qua các mô hình thực tế cho thấy, thanh niên DTTS đã dám nghĩ, dám làm, tích cực học hỏi, trang bị kiến thức, tự tin làm chủ công nghệ để ứng dụng vào quy trình sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: “Những tấm gương thanh niên DTTS đã và đang cống hiến trí tuệ, sức trẻ để lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực trên các lĩnh vực. Từ đó góp sức trẻ thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đức Anh