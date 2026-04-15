Tháo gỡ khó khăn triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Sáng 15/4, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bộ Công Thương tới 21 tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai các dự án và đánh giá khả năng đáp ứng tiến độ các dự án so với tiến độ được xác định tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đồng thời làm rõ nguyên nhân các dự án có nguy cơ không bảo đảm tiến độ giai đoạn 2026-2030, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Phát biểu báo cáo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết: Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh Phú Thọ được phân bổ tổng công suất dự kiến là 3.421 MW. Về lưới điện, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án đầu tư xây dựng các trạm biến áp 500/220kV với tổng công suất khoảng 13.200 MVA, trong đó có 7 dự án triển khai thực hiện; 16 dự án đầu tư xây dựng đường dây 500kV với chiều dài 1110,16 km, trong đó có 4 dự án đang triển khai thực hiện; 18 dự án đầu tư xây dựng đường dây 220kV với chiều dài 453 km, trong đó có 3 dự án đang triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại hội nghị.

Sở Công Thương Phú Thọ kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch; đồng thời xem xét hỗ trợ triển khai kế hoạch cải tạo lưới điện với tổng vốn khoảng 245 tỷ đồng, góp phần bảo đảm cung ứng điện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị các địa phương tập trung triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được phê duyệt; ưu tiên các dự án có tính khả thi cao. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện trọng điểm; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án điện.

Khẳng định quan điểm phát triển đồng bộ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Việc phát triển nguồn điện phải đi đôi với đầu tư hạ tầng truyền tải, chỉ khi hệ thống truyền tải được nâng cấp tương xứng mới có thể bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả toàn hệ thống điện. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn tới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đồng hành và hỗ trợ để triển khai thành công các nhiệm vụ liên quan đến phát triển và vận hành hệ thống năng lượng trong thời gian tới.

Đặng Thưởng