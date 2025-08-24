Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng

Chiều 24/8, tại tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác số 6 của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Tổ trưởng đã làm việc với 5 tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng về tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

7 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội 5 tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Việc triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả tích cực. Đối với tỉnh Phú Thọ, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 10,09%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, là một trong 6 tỉnh đạt tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách tính đến tháng 8 đạt trên 38 nghìn tỷ đồng bằng 95,5% dự toán Trung ương giao, 85,7% dự toán HĐND tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố; xuất khẩu tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Các công trình trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh được triển khai quyết liệt; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh Phú Thọ đứng thứ nhất trong 5 địa phương về xây dựng nhà ở xã hội và đạt 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt kết quả tích cực; các sở, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng đoàn kiểm tra Cao Anh Tuấn báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của 5 tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu báo cáo làm rõ hơn với Tổ công tác tình hình kinh tế - xã hội, triển khai chính quyền địa phương hai cấp và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, công tác quy hoạch đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Phê duyệt danh sách các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau khi sáp nhập, làm cơ sở thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, chính sách trên địa bàn liên quan đến các đối tượng này.

Ban hành quy định, hướng dẫn về việc xác định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của xã hình thành sau sáp nhập; quan tâm, định hướng các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh Phú Thọ trong lĩnh vực chip, bán dẫn, sản xuất ô tô, thiết bị y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đối với đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng tại thực địa, làm cơ sở để tỉnh Phú Thọ triển khai các thủ tục liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ các phần mềm dùng chung; tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hiệu quả thực hiện chuyển đổi số chính quyền địa phương hai cấp...

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn biểu dương, đánh giá tinh thần quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của 5 địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao; yêu cầu các địa phương tiếp tục nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Cùng với tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cần chú trọng công tác an sinh xã hội, triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ách tắc công việc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh từ thực tiễn các địa phương cần quán triệt, vận dụng tinh thần, nội dung “bộ tứ Nghị quyết” của Trung ương khi xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng thành định hướng chiến lược của tỉnh trong 5 năm tới. Tiếp tục vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số; rà soát lại quy hoạch của từng địa phương để điều chỉnh phù hợp với không gian mới, tiềm năng thế mạnh mới sau sáp nhập.

Thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, đào tạo cán bộ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng kịch bản tăng trưởng, trong đó chú ý quan tâm phát triển dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch; tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu tạo động lực cho tăng trưởng.

Quyết tâm giải ngân vốn đầu công cao nhất, đặc biệt là các dự án đường cao tốc trọng điểm, dự án giao thông có tính chất kết nối liên vùng. Chú trọng công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu..., góp phần đưa kinh tế đất nước đạt tăng trưởng 8% trong năm 2025, làm tiền đề tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

