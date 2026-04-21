Tháo gỡ vướng mắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở đô thị Nam Đồng Mạ

Chiều 21/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Dự án Khu nhà ở đô thị Nam Đồng Mạ (phường Thanh Miếu) và xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (phân khu 5) thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình trên địa bàn xã Tân Mai.

Dự án Khu nhà ở đô thị Nam Đồng Mạ do Công ty Cổ phần BV Invest làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2005, đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và thay đổi pháp nhân. Dự án có 259 lô đất, trong đó 66 lô đủ điều kiện chuyển nhượng, 140 lô đã xây dựng nhà ở nhưng chưa có hồ sơ hoàn công và 53 lô chưa xây dựng. Dự kiến đến hết quý IV/2026, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tách Giấy chứng nhận theo quy hoạch điều chỉnh, bước đầu hoàn thành tách 27 Giấy chứng nhận chung thành 186 Giấy chứng nhận riêng lẻ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa thể xử lý do sai lệch tọa độ, vướng mắc hợp thửa hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đáng chú ý, trong số 140 lô đã xây dựng, phần lớn công trình được xây dựng từ trước năm 2012, kéo dài qua nhiều năm nên không thể bổ sung hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành. Điều này gây khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu nại kéo dài.

Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh cho phép việc xử lý tồn tại trên cơ sở hiện trạng thực tế của công trình, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các nghĩa vụ tài chính có liên quan; không đặt vấn đề lập lại hồ sơ xây dựng theo trình tự thông thường tại thời điểm hiện nay.

Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm không làm thất thu ngân sách nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng tại dự án; phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau điều chỉnh.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án Nam Đồng Mạ là nhiệm vụ cấp thiết, cần xử lý dứt điểm. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ dự án, phân loại cụ thể từng trường hợp, không để sót, không để phát sinh tiêu cực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn chi tiết. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính; chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đối với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (phân khu 5) thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Sơn Thủy và Tân Thành, với diện tích hơn 13.000 ha và dân số khoảng 7.800 người.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng hành chính của xã chưa đáp ứng yêu cầu; các cơ quan phải làm việc phân tán, chật hẹp. UBND xã Tân Mai đề xuất điều chỉnh một phần đất ở nông thôn tại khu trụ sở xã Sơn Thủy cũ sang đất cơ quan để xây dựng khu làm việc tập trung, đồng thời bổ sung quy hoạch các khu tái định cư nhằm di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở ven lòng hồ sông Đà. Phương án điều chỉnh bao gồm việc quy hoạch lại quỹ đất cho các công trình giáo dục, y tế và bổ sung đất dịch vụ du lịch, đất dự trữ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua rà soát, Sở Xây dựng nhận định nội dung điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, không làm thay đổi tính chất, chức năng và định hướng chính của quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện điều chỉnh cục bộ theo quy định pháp luật.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng, đồng thời nhấn mạnh việc điều chỉnh phải bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài, gắn với định hướng phát triển bền vững của khu vực hồ Hòa Bình.

Đồng chí giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định. Các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

