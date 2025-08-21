Thể thao Thái Lan dính bê bối ăn chặn tiền thưởng trước SEA Games 33: Cảnh sát vào cuộc

Theo Siamsport, một quan chức của Liên đoàn Cầu mây Thái Lan, cựu VĐV nổi tiếng Suebsak Phansueb đã nộp đơn trình báo cảnh sát và mong muốn điều tra, lấy lại công bằng cho các VĐV vì tiền thưởng của họ bị ăn chặn 2 năm nay.

Tiền thưởng từ 2 triệu baht còn 100.000 baht

Theo Suebsak Phansueb, các VĐV cầu mây của Thái Lan từng đoạt 7 HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc (diễn ra năm 2023). Theo quy định, mỗi chiếc HCV được thưởng 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỉ đồng). Nhưng thực tế các VĐV chỉ nhận có 100.000 baht (khoảng 81 triệu đồng). Trong khi số còn lại lên đến 1,9 triệu baht (khoảng hơn 1,5 tỉ đồng) đã bị một nhóm người “giữ lại” mà không rõ lý do.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra vụ việc

Cho đến nay, gần 2 năm trôi qua, số tiền bị “giữ lại” vẫn không được nhóm người này trả lại cho các VĐV. Cùng lúc đó, Liên đoàn Cầu mây Thái Lan cũng thành lập một nhóm điều tra để làm rõ số tiền thưởng bị giữ lại đã rơi vào tay ai và được sử dụng ra sao. Tuy nhiên, cuộc điều tra kéo dài đến nay 2 năm vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.

Suebsak Phansueb cho biết, ông đã đăng tải sự việc một lần trên mạng xã hội để kêu cứu. Qua đó, đã gây sốc cho người hâm mộ thể thao Thái Lan trước sự việc ăn chặn tiền thưởng không thể chấp nhận. Đồng thời cùng các VĐV liên quan cũng đã gửi đơn trình báo đến cảnh sát để nhờ điều tra làm rõ sự thật. Đơn trình báo cảnh sát đã được ông Suebsak Phansueb và các VĐV nộp đến đồn cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani ngày 19.8.

"Tôi muốn tiền được trả lại càng sớm càng tốt vì đây là quyền lợi của các VĐV, và họ đã chờ đợi rất lâu rồi", Suebsak Phansueb chia sẻ với phóng viên của Siamsport. Ngoài ra, ông Thana Chaiprasit, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Thái Lan, cũng đã kêu gọi tất cả các bên liên quan phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Ủy ban Olympic Thái Lan tìm cách giải quyết vấn đề trợ cấp VĐV tại SEA Games 33

Theo ông Chaiphak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Thái Lan, việc chậm trễ trong việc chi trả tiền trợ cấp cho VĐV chuẩn bị cho SEA Games 33 đã hơn 4 tháng nay, là do những thay đổi hiện tại của Quỹ phát triển thể thao nước này về quy trình giải ngân. Tổng cộng đến nay số tiền hơn 40 triệu baht (khoảng 32,4 tỉ đồng), tiền trợ cấp tập luyện và phí huấn luyện vẫn còn nợ kể từ tháng 3.

Đội tuyển Cầu Mây Thái Lan

Mặc dù vậy, vấn đề này cho đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết, khiến mọi chuyện có thể tiếp tục kéo dài và các VĐV Thái Lan đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 càng lúc càng mệt mỏi chờ đợi.

Theo Siamsport, dự kiến đến ngày 25.8, Ủy ban Olympic Thái Lan tiếp tục tổ chức cuộc họp với các bên liên đoàn thành viên để tìm cách giải quyết vấn đề gây bức xúc hiện nay với các VĐV Thái Lan. Trong đó, họ hy vọng sự việc này sẽ được giải quyết trước ngày 31.8.

