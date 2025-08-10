Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công an tỉnh Phú Thọ đã thiết lập đường dây nóng (theo các đơn vị mới sau sắp xếp) để tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.
Cụ thể: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh: Đồng chí Đại tá Bùi Quang Khoa - Giám đốc Công an tỉnh. Số điện thoại: 0946.824.688.
Đại diện phòng chuyên môn: Đồng chí Thượng tá Cao Việt Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh). Số điện thoại: 0912.389.464.
Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) số điện thoại: 0692.645.161.
Công an xã, phường:
Khánh Hà (BT)
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với...
baophutho.vn Xã Mường Bi được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã: Mỹ Hòa, Phong Phú và Phú Cường, tổng diện tích 94,787km2, dân số 20.931 người. Là...