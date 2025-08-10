Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công an tỉnh Phú Thọ đã thiết lập đường dây nóng (theo các đơn vị mới sau sắp xếp) để tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.

Cụ thể: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh: Đồng chí Đại tá Bùi Quang Khoa - Giám đốc Công an tỉnh. Số điện thoại: 0946.824.688.

Đại diện phòng chuyên môn: Đồng chí Thượng tá Cao Việt Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh). Số điện thoại: 0912.389.464.

Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) số điện thoại: 0692.645.161.

Công an xã, phường:

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Khánh Hà (BT)


Khánh Hà (BT)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vi phạm pháp luật Công an tỉnh Phú Thọ UBND tỉnh Đường dây nóng Ô nhiễm môi trường Tội phạm thông tin tổ chức cá nhân giám đốc Công an tỉnh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long