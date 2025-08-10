Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công an tỉnh Phú Thọ đã thiết lập đường dây nóng (theo các đơn vị mới sau sắp xếp) để tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.

Cụ thể: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh: Đồng chí Đại tá Bùi Quang Khoa - Giám đốc Công an tỉnh. Số điện thoại: 0946.824.688.

Đại diện phòng chuyên môn: Đồng chí Thượng tá Cao Việt Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh). Số điện thoại: 0912.389.464.

Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) số điện thoại: 0692.645.161.

Công an xã, phường:

