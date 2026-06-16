Thọ Văn vào vụ mới

Thời điểm này, nông dân xã Thọ Văn đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa năm 2026. Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng nhưng thường chịu nhiều tác động của thời tiết bất lợi và sâu bệnh, ngay từ đầu vụ, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà con nông dân xã Thọ Văn làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa.

Đồng chí Hà Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thọ Văn cho biết: Mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương không lớn, chỉ khoảng 150ha mỗi vụ, trong đó diện tích lúa vụ Mùa khoảng 70ha, song xã luôn chú trọng lựa chọn, đưa vào sản xuất các giống lúa có khả năng chống đổ tốt, kháng sâu bệnh như bạc lá, rầy nâu, khô vằn, sâu đục thân... nhằm hạn chế những bất lợi của vụ Mùa và giảm tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ.

Vụ Mùa năm nay, xã Thọ Văn gieo cấy khoảng 70ha lúa. Các giống lúa lai được sử dụng gồm: Thụy Hương 308, CT16, Thái Xuyên 111, Lai Thơm 6, MHC2; các giống lúa thuần gồm: VNR20, Thiên Ưu 8, BC15, HT1, TBR225, J01, TBR97, QR15, KDĐB, Nếp 87, Nếp 97... Đây đều là những giống đã được khảo nghiệm qua nhiều vụ sản xuất, cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương.

Để có thêm các giống mới đưa vào sản xuất, đa dạng hóa bộ giống, vụ Mùa năm 2026, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thọ Văn phối hợp với Hội Nông dân xã, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed triển khai xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới quy mô 1,15ha. Mô hình gồm ba giống lúa lai TBH456, Syn18, Syn12 và một giống lúa thuần TBR19.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã tổ chức cấp phát giống lúa cho các hộ tham gia mô hình, bảo đảm đúng chủng loại, số lượng và thời gian theo kế hoạch. Thông qua mô hình, địa phương sẽ đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa trong điều kiện sản xuất thực tế, làm cơ sở lựa chọn, nhân rộng những giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn.

Nông dân xã Thọ Văn xuống giống trong mô hình liên kết khảo nghiệm giống lúa mới.

Bên cạnh cây lúa, vụ Mùa năm nay, Thọ Văn còn phát triển các loại cây trồng khác như ngô, rau màu, đậu, lạc... trên những diện tích không phù hợp gieo cấy lúa nhằm tận dụng hiệu quả đất đai, hạn chế tình trạng bỏ vụ.

Để bảo đảm sản xuất vụ Mùa đạt kết quả cao, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng khung lịch thời vụ; đồng thời chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón và vật tư sản xuất theo nhu cầu đăng ký của bà con.

Địa phương cũng tiếp tục vận động bà con gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai gắn với xây dựng các cánh đồng cùng trà, cùng giống để áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất. Qua đó từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, gia tăng giá trị hàng hóa.

Đồng chí Hà Thị Bích Ngọc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Thọ Văn cho biết: Trung tâm đã tham mưu cho UBND xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2026 nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ vụ. Nội dung tuyên truyền phản ảnh về diễn biến tình hình thời tiết; giới thiệu các mô hình điển hình sản xuất có hiệu quả, những biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại, các loại giống cây trồng mới, thông tin về thị trường, giá cả và an toàn thực phẩm... tạo điều kiện để bà con yên tâm đầu tư sản xuất.

Bà con nông dân xã Thọ Văn chuẩn bị đất để gieo trồng ngô vụ Hè thu.

Cùng với đó, các khu dân cư đã huy động người dân tham gia tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, bảo đảm chủ động nguồn nước tưới tiêu trong điều kiện nắng hạn hoặc mưa lớn. Đồng thời, địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng các phương án ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ thành quả sản xuất của nông dân.

Quân Lâm