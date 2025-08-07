Thói quen ăn đêm khi mang thai có ảnh hưởng đến thai nhi không?

Nhiều mẹ bầu có thói quen ăn khuya để “chống đói” trong thai kỳ, nhưng nếu kéo dài, hành vi này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và nguy cơ rối loạn chuyển hóa không chỉ với mẹ mà cả thai nhi. Vậy nếu đói ban đêm, mẹ nên ăn thế nào cho an toàn?

Mẹ bầu ăn đêm có phải lợi bất cập hại?

Theo TS.BS. Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng, thói quen ăn khuya lặp lại nhiều lần trong thai kỳ có thể kéo theo một loạt ảnh hưởng tiêu cực cho cả mẹ và thai nhi.

Với người mẹ, ăn đêm thường xuyên làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì vốn là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến đái tháo đường thai kỳ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiền sản giật và sản giật. Ngoài ra, ăn muộn còn ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, gây rối loạn nhịp sinh học, dẫn đến tình trạng tức ngủ ngày, thức đêm gây mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần.

Không chỉ vậy, một số mẹ bầu có thể lựa chọn các thực phẩm không cân đối, giàu năng lượng nhưng nghèo vi chất như đồ ngọt, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Nếu duy trì trong thời gian dài, khẩu phần như vậy dễ khiến mẹ thiếu các vitamin, khoáng chất quan trọng cho thai kỳ.

Mẹ bầu ăn đêm thường xuyên làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Ảnh hưởng kéo dài đến thai nhi từ thời kỳ bào thai

Việc ăn đêm trong thai kỳ không chỉ đơn thuần là đáp ứng cảm giác đói của mẹ bầu, mà nếu kéo dài thường xuyên còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho cả mẹ và thai nhi. Bác sĩ Quyên phân tích, chế độ ăn thiếu kiểm soát vào ban đêm có thể làm rối loạn chuyển hóa, gây tăng đường huyết hoặc dẫn tới đái tháo đường thai kỳ. Những rối loạn này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ như làm tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng cân mất kiểm soát mà còn tác động trực tiếp đến thai nhi.

“Thai có thể phát triển quá mức, làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc nhiễm độc thai nghén. Về lâu dài, trẻ sinh ra có thể đối mặt với nguy cơ béo phì sớm và rối loạn chuyển hóa trong tương lai,” bác sĩ cho biết.

Không dừng lại ở đó, một yếu tố âm thầm hơn nhưng rất đáng lưu tâm là ảnh hưởng của việc đảo lộn nhịp sinh học ở mẹ. Khi mẹ thường xuyên thức khuya, ăn muộn, nhịp sinh học ngày và đêm của thai nhi cũng có thể bị xáo trộn. Điều này gây ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất lẫn hệ thần kinh ngay từ trong bụng mẹ - một giai đoạn rất quan trọng cho sự hình thành nền tảng sức khỏe lâu dài của trẻ.

Nếu đói về đêm, mẹ bầu nên ăn gì?

Không thể phủ nhận rằng trong một số trường hợp, mẹ bầu có thể cảm thấy đói về đêm, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ hai và ba khi nhu cầu năng lượng tăng cao. Vậy nên ăn gì để vừa giảm cảm giác đói, vừa an toàn cho sức khỏe?

Theo bác sĩ Quyên, mẹ bầu nên ăn bữa chính đầy đủ và cân đối vào ban ngày, tùy theo giai đoạn thai kỳ và mức độ vận động. Khẩu phần lý tưởng cần đảm bảo đủ chất bột đường hấp thu chậm (gạo lứt, khoai, trái cây ngọt vừa), chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa hoặc đậu hạt), chất béo tốt (hạt giàu dầu, quả bơ, dầu thực vật), kèm rau củ.

Nếu vẫn cảm thấy đói về đêm, mẹ bầu có thể bổ sung một bữa nhẹ trước khi ngủ khoảng 1-2 giờ. Lưu ý bữa phụ này vẫn cần đảm bảo đủ nhóm chất, nhưng với lượng vừa phải. Ví dụ như một cốc sữa ấm, một quả chuối, hay vài lát bánh mì nguyên cám kèm phô mai vừa nhẹ bụng, vừa hỗ trợ giấc ngủ.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng đói về đêm xảy ra thường xuyên, bác sĩ cũng khuyến nghị mẹ bầu duy trì thói quen ăn đủ bữa trong ngày, uống đủ nước nhưng hạn chế uống nhiều vào buổi tối để tránh tiểu đêm. Ngoài ra, việc đi ngủ đúng giờ, lý tưởng trước 22h, sẽ giúp ổn định nhịp sinh học, hạn chế cảm giác thèm ăn về đêm và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ăn đêm không xấu nếu mẹ bầu biết điều chỉnh hợp lý

Việc ăn đêm không phải hoàn toàn “cấm kỵ” trong thai kỳ, nhưng không nên trở thành thói quen thường xuyên. Thay vì “nhịn đói” hoặc ăn tùy tiện khi thèm, mẹ bầu nên hiểu rõ nhu cầu của cơ thể mình và lựa chọn thực phẩm phù hợp trong những thời điểm cần thiết.

Như bác sĩ Trần Châu Quyên chia sẻ, điều quan trọng là duy trì bữa ăn cân đối, đúng giờ và hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản về dinh dưỡng thai kỳ. Khi làm được điều này, mẹ sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, và bé yêu cũng được phát triển an toàn từ trong bụng mẹ.

Theo suckhoedoisong.vn