Thời tiết ngày 12/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ duy trì oi bức, chiều tối có dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, tình trạng nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Trời ít mưa, nền nhiệt duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và các hoạt động sản xuất ngoài trời.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa ngày và đêm. Ban ngày xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ. Những cơn dông này có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nắng nóng gay gắt.

Nam đồng bằng Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, góp phần làm dịu nền nhiệt nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan.

Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp chống nắng, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. Đồng thời, cần đề phòng các hiện tượng dông lốc nguy hiểm vào chiều tối, đặc biệt tại khu vực miền núi và trung du.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo baotintuc.vn