Thời tiết ngày 13/1: Miền núi Bắc Bộ rét đậm rét hại, có thể gây băng giá và sương muối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng sớm trời rét; riêng khu vực miền núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đáng lưu ý, tại các khu vực núi cao, nhiệt độ xuống thấp có thể gây băng giá và sương muối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi; phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, ban ngày trời nắng; riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, cần đề phòng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Miền núi Bắc Bộ rét đậm rét hại. Ảnh: TTXVN

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao từ 2–3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 14/1, các khu vực biển nêu trên tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh. Cụ thể, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–3m; biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2–3m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2, cho thấy mức độ nguy hiểm tương đối cao. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực chịu ảnh hưởng đều có nguy cơ lớn bị tác động bởi gió mạnh, sóng cao và biển động, đặc biệt là các tàu cá công suất nhỏ và phương tiện vận tải ven bờ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân và chủ phương tiện theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Trên đất liền, người dân vùng núi cần chủ động các biện pháp phòng chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn