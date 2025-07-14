Thời tiết ngày 14/7: Mưa dông bất ngờ ở nhiều nơi, cảnh báo sét và lốc xoáy

Ngày 14/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng vào ban ngày nhưng từ chiều tối có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm trên biển và vùng núi.

Dự báo nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/7, xuất hiện nhiều hình thức thời tiết nguy hiểm như nắng nóng, mưa dông, lốc, sét, mưa đá, sóng cao và gió giật mạnh.

Mưa dông nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều và đêm 14/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đêm 13/7 và sáng sớm 14/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa lớn cục bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/7 đến 3 giờ ngày 14/7 có nơi trên 60mm như: trạm Đông Viên (Thái Nguyên) 123,6mm, trạm Kan Hồ 1 (Lai Châu) 68mm, trạm Nậm Lúc 1 (Lào Cai) 64,2mm, trạm Minh Lập (Bình Phước) 88,4mm,...

Khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trên biển, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 14/7, Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/7

Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân dừng xe tránh nắng dưới bóng cây chờ đèn đỏ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, dông, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn TTXVN