Thời tiết ngày 14/8: Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 14/8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa cường suất lớn trên 80mm/3 giờ có thể gây nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm qua (13/8), nhiều nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rất to, như trạm Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 114mm, Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 89,4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 90,2mm.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa – Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác, kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 15/8, gió mạnh tiếp tục duy trì tại vùng biển từ Bình Thuận đến TP Hồ Chí Minh, phía Tây Nam Biển Đông và phía Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần đặc biệt lưu ý đề phòng gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn