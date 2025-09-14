Thời tiết ngày 14/9: Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Bắc Bộ, trong ngày 14/9, phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và tỉnh Tuyên Quang, vào chiều tối và đêm, mưa gia tăng với dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa to, có khả năng vượt trên 80mm chỉ trong 3 giờ. Cường suất mưa lớn như vậy dễ gây ra nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng đồi núi dốc và ngập úng ở khu vực trũng, thấp.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, một số nơi mưa rất to.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết trong ngày 14/9 cũng xuất hiện nhiều cơn mưa dông. Đáng chú ý, chiều tối và đêm ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100 mm/3 giờ. Các khu vực khác trong cả nước có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, sấm sét, mưa đá kèm gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế ra đường khi mưa dông xuất hiện, kiểm tra gia cố nhà cửa, hệ thống điện để đảm bảo an toàn.

Trên biển, trong ngày 14/9, tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) đều có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, tình trạng mưa dông tiếp tục duy trì trên các vùng biển nói trên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần chú ý quan sát thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo và có phương án tránh trú kịp thời, đề phòng rủi ro từ lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn