Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thời tiết ngày 15/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa nhiều nơi trên 90mm, như: Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115,4mm, Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103,2mm, Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95,8mm, Nam Dông (Lâm Đồng) 141,2mm.

Dự báo, đến trưa 15/8, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 10 - 35mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 60 - 130mm, cục bộ trên 250mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Thời tiết ngày 15/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cũng như một số khu vực thuộc Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15 - 40mm, cục bộ trên 100mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong ngày và đêm 15/8, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8 ở vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa), đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 3m. Khu vực phía Đông vùng biển Trường Sa, Bắc Biển Đông và nam giữa Biển Đông cũng có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân ở khu vực có mưa lớn đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: Tp Hồ Chí Minh Trung bộ 15/8 Mưa lớn diện rộng Thanh hóa Dự báo Tây nguyên Thời tiết mưa to đến rất to Trung tâm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trào lưu “Cafe yêu nước” mừng Quốc khánh

Trào lưu “Cafe yêu nước” mừng Quốc khánh
2025-08-18 07:18:00

baophutho.vn Hòa trong không khí tự hào, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều quán cafe tại phường Việt Trì đang lan tỏa trào lưu “Cafe yêu nước” bằng...

Thăm Căn cứ cách mạng Mường Diềm

Thăm Căn cứ cách mạng Mường Diềm
2025-08-17 08:05:00

baophutho.vn Trong kháng chiến chống Pháp, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, Căn cứ cách mạng Mường Diềm (xưa thuộc xã Trung...

An cư cho người nghèo ở Xuân Đài

An cư cho người nghèo ở Xuân Đài
2025-08-16 14:54:00

baophutho.vn Cùng với cả nước, thời điểm này, xã Xuân Đài đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu xóa 352 nhà tạm, nhà dột nát cho người...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long