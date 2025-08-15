Thời tiết ngày 15/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa nhiều nơi trên 90mm, như: Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115,4mm, Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103,2mm, Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95,8mm, Nam Dông (Lâm Đồng) 141,2mm.

Dự báo, đến trưa 15/8, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 10 - 35mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 60 - 130mm, cục bộ trên 250mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cũng như một số khu vực thuộc Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15 - 40mm, cục bộ trên 100mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong ngày và đêm 15/8, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8 ở vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa), đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 3m. Khu vực phía Đông vùng biển Trường Sa, Bắc Biển Đông và nam giữa Biển Đông cũng có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân ở khu vực có mưa lớn đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

