Thời tiết ngày 15/9: Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 15/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng và đêm 15/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Chiều và đêm, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to 15–30 mm, cá biệt trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 80 mm/3 giờ.

Đêm qua và sáng sớm 15/9, nhiều nơi đã có mưa lớn. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 14/9 đến 3 giờ ngày 15/9: trạm Hải An (Quảng Trị) 78,8 mm, Khe Cạn (Đà Nẵng) 102,4 mm, Sa Sơn (Quảng Ngãi) 83 mm, Đắk Ngo (Lâm Đồng) 95 mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 80,2 mm...

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Trên biển, hiện nay vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm 15/9, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2 m.

Các chuyên gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh rủi ro do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn