Thời tiết ngày 16/1: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 16/1/2026, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của các hình thế khí quyển mùa đông, trong đó Bắc Bộ và nhiều khu vực trên biển cần đặc biệt lưu ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp về đêm có thể gây cảm giác buốt lạnh, nhất là ở khu vực vùng cao.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi; phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt giảm nhẹ so với trung bình nhiều ngày.

Trên biển, tình trạng sóng gió đáng chú ý. Khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa có độ cao sóng dao động 1,5–2,5m. Khu vực Lâm Đồng – Cà Mau, vùng giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, sóng cao 2–3 m. Riêng Bắc Biển Đông có sóng cao 2 –4 m.

Đáng lưu ý, khu vực Biển Đông (bao gồm hai vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau xuất hiện sóng lớn, có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển; ngư dân và các phương tiện cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn